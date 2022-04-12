"Війна – шляхетна і неминуча": російський диктатор Путін вибухнув новою заявою в сторону України

Російський диктатор Путін вибухнув новою заявою в сторону України/ Фото Reuters

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито розв’язана ним війна проти України "була неминучою", і те, коли вона розпочалася б, було лише "питанням часу".

Про це президент країни-агресорки сказав на космодромі "Східний" в Амурській області РФ, де він перебуває разом із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, пише "Медуза".

Путін зазначив, що цілі його так званої "спецоперації" із захисту Донбасу будуть досягнуті, і назвав їх "шляхетними".

"Зіткнення з антиросійськими силами, що вирощувалися в Україні, було неминучим, це було питання часу. ВКС РФ у ході "спецоперації" в Україні діють мужньо, грамотно, ефективно та результативно", – сказав Путін.

При цьому російський диктатор самовпевнено зазначив, що Росія нібито не відокремлюється від світу, і що нібито "це неможливо".

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін під час переговорів з канцлером Австрії Карлом Негаммером заявив, що було б краще, "якби війна скоріше закінчилася". Проте сам канцлер зазначає, що незрозуміло, який зміст російський президент вклав у цю фразу.

Також раніше радник голови МВС України Антон Геращенко висловив думку, що на рішення російського президента Володимира Путіна продовжувати чи закінчити війну проти України можуть вплинути західні партнери нашої держави. Якщо вони надаватимуть більше зброї для захисту від російської агресії, Путін розумітиме, що продовження війни для нього означатиме більше проблем і боятиметься втратити владу в РФ.

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