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ЗСУ відбивають атаки військ РФ на Донбасі: ворог буксує на Бахмутському напрямку – майор Нацгвардії

1 серпня 2022, 20:38

Війська України не стоять у глухій обороні, а потроху відтісняють окупантів на Донбасі, сказав Петро Кузик.

ЗСУ війська РФ
Війська РФ зазнали великих втрат у боях з армією України на Донбасі / Колаж УНІАН

Окупаційна армія Росії не зупинила наступ на Донбасі, а вирішує низку проблем. Їх батальйони можуть бути вибиті більш ніж на половину. У загарбників низький бойовий дух, дезертирують цілими ротами. Йде робота по ворожих бойових складах і командних пунктах. Сили оборони України поступово і потроху відтісняють окупантів зі своєї землі. Їх тактика не змінюється - шукають слабкі місця в українській обороні і застосовують на такі напрямки всі свої ресурси. Про це розповів командир батальйону Свобода у складі 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, майор Петро Кузик.

Як повідомляє Obozrevatel, він розповів про те, що військова активність окупантів на Бахмутському напрямку дещо знизилася. У загарбників виникла низка проблем. Росіяни зазнали серйозних втрат.

За словами військового, наступ не зупинено, проте окупанти вирішують проблеми, пов'язані із заміною особового складу та дезертирством на фронті. Також їх турбує робота НIMАRS та інших українських високоточних артилерійських знарядь. Війська України, у свою чергу, не стоять у глухій обороні і потроху відтісняють окупантів.

"Окупанти не те щоб зупинили наступ, просто їм необхідно вирішити декілька проблем. Перша - заміна особового складу. За нашими даними, їх батальйони і підрозділи вибиті більше, ніж на половину. Друга - емоційний стан. Дезертирують цілими ротами, підрозділами, не хочуть йти в бій. Третя - робота наших НIMАRS та високоточних знарядь. Оскільки боєприпасів у нас не багато, то, перш за все, вони працюють по їх складах БК, по КСП. Тиснути по трохи ворожу артилерію починає і наша контрбатарейна система. І можна вже голову підняти, і подекуди в контрнаступ йти, і диверсійні спроби робити, по міліметру відтісняючи українську землю, а не просто стояти в глухій обороні", - пояснив ситуацію Кузик.

Також він зазначив, що російська окупаційна армія використовує попередню тактику – шукають слабкі місця в обороні України і направляє туди всі свої ресурси.

"Десь так вони і по Рубіжному працювали: чотири години артобстріл, потім – танки, після – піхота. Знищуємо танки з піхотою і знову – чотири години: артобстріл, танки, піхота ... піхота у них використовувалася в основному для того, щоб зрозуміти, чи є ми ще на позиціях, чи ні... Якщо з третього разу не вдалося прорватися, викликали авіацію, і знову все по новій: артилерія, танки і все нові й нові підрозділи тих нещасних, яких самі між собою називають "одноразовими", а за ними вже – вагнерівці, кадирівці, ліга. Ми їх, в принципі, не сортуємо, кого знаходимо – того знищуємо", - підкреслив Петро Кузик.

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Війна Росії проти України

Збройні сили України продовжують проводити операцію у Херсонській області. Раніше були нанесені артилерійські удари по Антонівському мосту. Шляхопровід став непридатним для подальшої комунікації. Війська РФ використовували естакаду для забезпечення своїх сил.

Армія України вразила й інший шлях логістики окупантів - Антонівський залізничний міст. Відтепер загарбники не можуть перекидати свої сили естакадою через Дніпро.

ЗСУ звільнили вже 46 населених пунктів у Херсонській області. У регіоні критична ситуація. Влада закликає місцевих жителів евакуюватися до більш спокійних областей.

Війська Росії здійснюють спроби просування і на Донбасі. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, вони завдають ударів бойовою авіацією по населених пунктах області. Українські захисники продовжують тримати оборону.

Інші новини:

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