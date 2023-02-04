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Лісабон відремонтує і поставить Україні танки Leopard 2

4 лютого 2023, 15:15
Керівна верхівка Португалії через заяву прем'єр-міністра Антоніу Кошти підтвердила плани відправити для ЗСУ партію німецьких танків Leopard 2.
Леопард, Португалія
Танки Leopard 2 із запасів португальської армії будуть передані ЗСУ / ua.depositphotos.com

Португальський прем'єр Антоніу Кошта заявив, що офіційний Лісабон планує передати для потреб української армії танки Leopard 2 німецького виробництва. Саме таку заяву політика цитує Diario de Noticias.

Кошту розповів, що офіційний Лісабон працює з офіційним Берліном – для того, щоб провести логістичну операцію, яка дозволить поставити деталі для відновлення і ремонту деяких танків Leopard 2 з португальських запасів.

Точну кількість таких німецьких танків, які будуть відправлені в Україну, португальський прем'єр не став називати, зазначивши лише, що "про це буде оголошено у відповідний час".

Кошта зазначив, що влада Португалії зробить все, щоб мати можливість підготувати всі танкові засоби до кінця березня нинішнього року.

Танки Leopard для ЗСУ

Канцлер ФРН Олаф Шольц після довгих коливань 25 січня оголосив, що німецький уряд прийняв позитивне рішення щодо танків Leopard 2 для України. Берлін і сам поставить Києву танки, і дозволить іншим країнам передати бойові машини українській державі.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус уточнив, що Україні передадуть танки Leopard 2 орієнтовно через 3 місяці. Німецька держава відправить Києву два батальйони танків. Перша партія включатиме 14 одиниць Leopard 2A6. Машини повинні підготувати в швидкому темпі для подальшої передачі Україні.

Польща готова відправити Україні 14 танків Leopard 2, а крім них ще 60 модернізованих танків, зокрема, РТ-91, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Як заявляв посол України у Франції Вадим Омельченко, західні країни в цілому пообіцяли надати Києву 321 важкий танк. Саме на таку кількість одиниць вже були офіційні підтвердження від ряду країн.

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