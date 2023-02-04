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Перший вилетів: Канада відправила в Україну танк Leopard 2

4 лютого 2023, 21:59
Загалом Канада пообіцяла передати Україні 4 танки зі своїх запасів.
танк Leopard 2
Канада передала Україні перший танк Leopard 2 / Колаж фото Аніта Ананд

Канада відправила для ЗСУ перший німецький танк Leopard 2. Він вже вилетів в Україну. Про це заявила міністр національної оборони Канади Аніта Ананд.

Перший танк вилетів сьогодні, 4 лютого. Посадовиця опублікувала фото та відео, на яких видно, як танк загружають у літак та відправляють на український фронт. Літак вилетів з Галіфакса.

Вона акцентувала увагу на тому, що підтримка України залишається непохитною.

"Канада підтримує народ України – і ми продовжуватимемо забезпечувати Збройні Сили України обладнанням, необхідним для перемоги", – написала Ананд.

танк Leopard 2
Канада передала Україні перший танк Leopard 2 / скріншот з відео

Танки Leopard для ЗСУ

Канцлер ФРН Олаф Шольц після довгих коливань 25 січня оголосив, що німецький уряд прийняв позитивне рішення щодо танків Leopard 2 для України. Берлін і сам поставить Києву танки, і дозволить іншим країнам передати бойові машини українській державі.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус уточнив, що Україні передадуть танки Leopard 2 орієнтовно через 3 місяці. Німецька держава відправить Києву два батальйони танків. Перша партія включатиме 14 одиниць Leopard 2A6. Машини повинні підготувати в швидкому темпі для подальшої передачі Україні.

Польща готова відправити Україні 14 танків Leopard 2, а крім них ще 60 модернізованих танків, зокрема, РТ-91, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Як заявляв посол України у Франції Вадим Омельченко, західні країни в цілому пообіцяли надати Києву 321 важкий танк. Саме на таку кількість одиниць вже були офіційні підтвердження від ряду країн.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Танк Leopard 2
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