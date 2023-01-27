glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Не тільки Leopard: Польща надасть Україні додатково 60 модернізованих танків

27 січня 2023, 11:29
Сучасні танки є надважливими для українських військових у цій війні, тому Польща уже надала 250 одиниць такої техніки, наголосив польський прем’єр.
Матеуш Моравецкий, танки Leopard 2
Польща надасть Україні додатково до Leopard ще 60 модернізованих танків/ УНІАН, US Army

Польща готова відправити Україні 14 танків Leopard 2, а крім них ще 60 модернізованих танків, зокрема, РТ-91.

Про це заявив прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю канадському телеканалу CTV News. Він наголосив, що його країна намагається показувати приклад іншим державам щодо надання Україні такої допомоги.

"Ну, по-перше, ми намагаємося показувати приклад. Польща першою півроку тому відправила 250 танків, а то й більше. Зараз ми готові відправити 60 наших модернізованих танків, з них 30 РТ-91. І крім цих танків – ще 14 танків Leopard 2, які у нас є", – заявив Моравецький.

Він наголосив, що зараз сучасні танки є особливо важливими та потрібними українським військовим. Адже країна-агресорка Росія має у своєму розпорядженні від кількох тисяч до 15 тисяч танків.

Моравецький додав, що партнери України повинні бути відкритими та наполегливими у своїй підтримці.

Україна отримає танки Leopard 2

Раніше у ЗМІ повідомляли, що Шольц після декількох місяців коливань ухвалив рішення про передачу танків Leopard Україні. Зазначалося, що Німеччина відправить Києву як мінімум одну роту танків Leopard 2A6. (Танкова рота зазвичай складається із 10 танків, але згідно зі стандартами НАТО вона включає у себе 14 танків).

Після того, як німецькі ЗМІ повідомили про рішення Шольца передати Україні танки Leopard 2, голова ОП Андрій Єрмак написав про те, що танки потрібні державі для відновлення своєї територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах. Він наголосив, що кілька сотень танків допоможуть українським військовим у боротьбі проти РФ.

Канцлер ФРН Олаф Шольц під час засідання німецького уряду 25 січня офіційно заявив, що Берлін направить Україні 14 танків Leopard 2. Також Німеччина дозволить іншим країнам реекспорт танків Україні.

Читайте також:

війна в Україні танки новини Польщі вторгнення Росії Польща Танк Leopard 2
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:03

Ви з України та працюєте в Німеччині? Дізнайтесь, як повернути прибуткові податки при подачі декларації. новини компанії

13:00

"Незабаром у небі України": Данілов заінтригував натяком на можливе отримання винищувачів F-16Відео

12:53

ЗСУ з F-16 "вирішать питання" з Кримським мостом і базами РФ - експертВідео

12:34

Дорофєєва випустила зворушливий трек про кохання на відстані через війну

12:04

РФ до 24 лютого влаштує один з наймасовіших ракетних ударів і піде в наступ – аналітикВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:03

Більше ніколи не злипнеться: як насправді правильно варити рисВідео

11:53

Аналітик пояснив, чому Путін зважився воювати з Україною і з західним світомВідео

11:53

Тищенка вигнали з фракції Слуга народу після зашквару з поїздкою до ТаїландуВідео

11:30

Як відростити розкішне волосся в домашніх умовах: найпростіші трюки, про які багато хто забуваєВідео

Реклама
11:29

Не тільки Leopard: Польща надасть Україні додатково 60 модернізованих танківВідео

11:26

Закривала обличчя і відверталася: Тимошенко помітили на пляжі в Дубаї під час війниВідео

10:59

Комплексує через низький зріст: у Британії їдко висміяли коротуна ПутінаВідео

10:51

Ціллю був не Рогозін: ЗМІ дізналися, на кого полювали ЗСУ у ресторані Донецька

10:41

Мрії здійсняться по клацанню пальців: три знаки Зодіаку цілий рік будуть під заступництвом ВсесвітуВідео

10:26

Путін планує роки війни: на Заході спрогнозували терміни нового наступу РФВідео

10:22

Навіщо класти цукор поруч з хлібом: не доведеться викидати важливий продукт

10:03

"Україна змогла б домінувати на полі бою": в ОП сказали, якої техніки не вистачає ЗСУ для перемогВідео

09:57

Страх замаху та отруєння: ЗМІ розповіли, як розпізнати двійника ПутінаВідео

09:55

Дешево і сердито: чому в СРСР жінки мили голову пральним порошком

09:34

Небезпека нового масованого удару: в ОП назвали, чим РФ готова бити по УкраїніВідео

Реклама
09:14

Молода дружина Цекало знялася топлес

09:10

Танки Leopard-2 та Abrams допоможуть розвалити оборону Путіна на фронті – генерал РоманенкоВідео

09:00

До 24 лютого Росія піде в наступ, влаштує ракетний обстріл та атакує з Білорусі – КочетковВідео

08:48

Гороскоп на тиждень 30 січня-5 лютого 2023: Близнюкам - доходи, Терезам - великі покупки

08:45

Французький "монстр": ЗСУ можуть отримати потужний танк Leclerc, але є нюансВідео

08:40

Путіна вб'ють 2023 року: астролог Влад Росс описав сценарій загибелі диктатораВідео

08:38

Міжнародний трибунал для Росії може з'явитися до літа - НуландВідео

07:50

І це не межа: в Україні різко підскочила ціна на популярний овочВідео

07:50

РФ намагається прорвати оборону Бахмута і Вугледара, там ідуть запеклі бої – ISWВідео

07:49

Спроба - страждання: які знаки зодіаку абсолютно несумісні в любовіВідео

07:30

Гороскоп на сьогодні 27 січня 2023: Тельцям - спілкування, Ракам - почуття, а Рибам - зміни

07:07

У Росії стався переворот, Путін відсторонений від влади - астролог Влад Росс

06:49

Триває зміна епох - і все через нашу війну з РосієюПогляд

06:25

Франція розглядає можливість передачі Україні винищувачів - соратник МакронаВідео

05:41

День ангела Ніни 2023 - теплі привітання з Днем ангела Ніни

05:30

Як швидко прибрати пень з ділянки: 5 робочих способів, які допоможуть вирішити проблему

05:00

З Днем Олени 2023 - привітання з Днем ангела Олени в картинках, листівках і віршах

04:44

Волочкова з Джигурдою зганьбилися, намагаючись показати свою любов до РосіїВідео

04:05

Жданов пояснив нюанси мобілізації чоловіків у ЗСУ

03:20

Чоловіки будуть в захваті від них: розкішний рецепт картопляних млинців на Масляну 2023Відео

Реклама
03:00

Краще, ніж ароматизатор: топ-6 найбільш запашних кімнатних рослин

02:35

Продукти швидко псуються: як зберегти низьку температуру у холодильнику без світлаВідео

02:10

Хуртовина і "спека": синоптики розповіли, якої чекати аномалії в лютомуВідео

01:35

РФ атакує Україну у три кроки: експерт розповів про хитрощі окупантівВідео

00:51

Навіщо 27 січня потрібно пити молоко всім: прикмети і що не можна робитиВідео

00:19

"Російські і американські танки горять однаково": Міланович оскандалився заявою про війну в УкраїніВідео

26 січня, четвер
23:35

Наймодніші стрижки боб 2023 – 5 варіантів, що омолоджують образ і розбурхують уяву

23:30

Діяли скритно: у ЗСУ розповіли деталі відходу військових із СоледараВідео

23:20

"Зруйнують ще одне місто України, почнеться "треш": астролог попередила про жахливий бій в лютомуВідео

23:13

Від замкнутості до остраху невідомого: як дізнатися характер за формою пальців рукВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти