Не тільки Leopard: Польща надасть Україні додатково 60 модернізованих танків

Сучасні танки є надважливими для українських військових у цій війні, тому Польща уже надала 250 одиниць такої техніки, наголосив польський прем’єр.

Польща надасть Україні додатково до Leopard ще 60 модернізованих танків/ УНІАН, US Army

Польща готова відправити Україні 14 танків Leopard 2, а крім них ще 60 модернізованих танків, зокрема, РТ-91.

Про це заявив прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю канадському телеканалу CTV News. Він наголосив, що його країна намагається показувати приклад іншим державам щодо надання Україні такої допомоги.

"Ну, по-перше, ми намагаємося показувати приклад. Польща першою півроку тому відправила 250 танків, а то й більше. Зараз ми готові відправити 60 наших модернізованих танків, з них 30 РТ-91. І крім цих танків – ще 14 танків Leopard 2, які у нас є", – заявив Моравецький.

Він наголосив, що зараз сучасні танки є особливо важливими та потрібними українським військовим. Адже країна-агресорка Росія має у своєму розпорядженні від кількох тисяч до 15 тисяч танків.

Моравецький додав, що партнери України повинні бути відкритими та наполегливими у своїй підтримці.

Україна отримає танки Leopard 2

Раніше у ЗМІ повідомляли, що Шольц після декількох місяців коливань ухвалив рішення про передачу танків Leopard Україні. Зазначалося, що Німеччина відправить Києву як мінімум одну роту танків Leopard 2A6. (Танкова рота зазвичай складається із 10 танків, але згідно зі стандартами НАТО вона включає у себе 14 танків).

Після того, як німецькі ЗМІ повідомили про рішення Шольца передати Україні танки Leopard 2, голова ОП Андрій Єрмак написав про те, що танки потрібні державі для відновлення своєї територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах. Він наголосив, що кілька сотень танків допоможуть українським військовим у боротьбі проти РФ.

Канцлер ФРН Олаф Шольц під час засідання німецького уряду 25 січня офіційно заявив, що Берлін направить Україні 14 танків Leopard 2. Також Німеччина дозволить іншим країнам реекспорт танків Україні.

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