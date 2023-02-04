Танки Leopard, Challenger і Abrams незабаром будуть в Україні, їх дуже багато - Резніков

Танкова коаліція на підтримку України у війні з Росією в силі - вона створена і вже активно розвивається, зазначив міністр оборони Олексій Резніков.

Україна отримає дуже багато західних танків - Резніков / Колаж bundeswehr.de, УНІАН

Україна незабаром отримає Західні танки Leopard, Challenger і Abrams. Їх дуже багато. Танкова коаліція в силі, вона створена і продовжує розвиватися. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що коаліція з танків для України створена і продовжує свій розвиток. Незабаром Київ отримає від країн-союзників безліч танків.

"Офіційно: "танкова коаліція" за Україну народилася і активно розвивається. Незабаром ми з радістю будемо вітати Leopards, Challengers і Abrams на українській землі. Їх дуже багато", - підкреслив Олексій Резніков.

Танки Leopard для України

Канцлер ФРН Олаф Шольц після довгих коливань 25 січня оголосив, що німецький уряд ухвалив позитивне рішення щодо танків Leopard 2 для України. Берлін і сам поставить Києву танки, і дозволить іншим країнам передати бойові машини українській державі.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус уточнив, що Україні передадуть танки Leopard 2 орієнтовно за 3 місяці. Німецька держава відправить Києву два батальйони танків. Перша партія включатиме 14 одиниць Leopard 2A6. Машини повинні підготувати в швидкому темпі для подальшої передачі Україні.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що Україна в рамках першої хвилі очікує на отримання приблизно 120-140 сучасних західних танків. Це Leopard 2, Challenger 2 і M1 Abrams. Крім того, Київ розраховує і на французькі танки Leclerc.

Загроза наступу Росії: