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"Винищувач Leopard": Жданов розповів про нову російську "супер-зброю", яка з'явилася на фронті

4 лютого 2023, 23:43
Військовий експерт підкреслив, що для Збройних сил України – це лише ще одна ціль для знищення.
Российские военные, Олег Жданов, Владимир Путин
Жданов розповів про нове озброєння, яке з'явилося в окупантів / Мінобоорони РФ, сайт Кремля, Главред

Країна-агресорка Росія відправила на фронт нову експериментальну техніку, яку загарбники називають "винищувачем Leopard". Проте це озброєння ніяк не вплине на перебіг війни. Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

"Це роботизована платформа на гусеничному ходу. Вони його називають "винищувач Leopard". Раніше називалася "винищувач танків". Було доставлено на фронт 4 одиниці. Це експериментальні зразки, вони не виробляються серійно. Це лабораторне складання. Вони їх привезли просто для випробовування. Звичайно, вони зробили із цього інформаційну помпу: "Ось, дивіться, це винищувачі танків Leopard", - сказав Жданов під час стріму на своєму YouTube-каналі.

Як зазначив військовий експерт, наразі ця техніка перебуває в ангарах. Жданов підкреслив, що ці чотири платформи не можуть вплинути на хід війни. Для Збройних сил України – це лише ще одна ціль.

"Вони привезли їх поближче до фронту і десь завезли в ангари у промисловій зоні. І тепер вони будуть на них встановлювати протитанкові ракетні комплекси. Де-факто, ці чотири платформи не можуть вплинути на хід війни. Ба більше, вони дуже великі і доволі високі, тобто навіть в окоп його приховати буде проблематично. Для наших "Джавелінів" це ще одна додаткова ціль", - розповів Жданов.

Нагадаємо, нещодавно військовий експерт Олег Жданов розкрив сценарій повторного наступу росіян. За його словами, якщо російські окупаційні війська зважаться на новий наступ на Україну, то вони діятимуть за тим сценарієм, який намагалися реалізувати на початку повномасштабної війни.

"Все буде повторюватися так само, нічого не змінилося. Якщо росіяни здійснять ще одну спробу наступу на нашу територію, це будуть такі самі колони, які будуть вдиратися через кордон", - розповів Жданов.

Також Жданов оцінив реальні ресурси російської окупаційної армії для повторного наступу на Україну. Експерт підкреслив, що для повторення великого наступу одразу на низці напрямків, як це було 24 лютого 2022 року, у загарбників забракне ресурсів.

"Якщо так говорити, щоб зайти з різних боків, як це було в лютому минулого року, то треба ще десь стільки ж війська і десь приблизно по півтора-два місяці, щоби його передислокувати і сформувати якісь ударні угруповання", - сказав Жданов.

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