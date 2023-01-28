Захід пообіцяв Україні загалом 321 танк: посол у Франції розповів про терміни постачання

Такі танки потрібні Україні якомога швидше. Якщо поставки будуть в серпні чи вересні, це буде дуже пізно, наголоси посол.

Захід пообіцяв Україні загалом 321 танк, заявив посол України у Франції Омельченко/ bundeswehr.de, УНІАН

Західні країни загалом пообіцяли надати Києву 321 важкий танк. Саме на таку кількість одиниць уже були офіційні підтвердження від низки країн.

Про це заявив посол України у Франції Вадим Омельченко в ефірі французького каналу BFMTV. Які саме країни зголосилися надати танки, він не уточнив.

"На сьогоднішній день багато країн офіційно підтвердили свою згоду на поставку 321 важкого танка в Україну", – заявив дипломат.

Омельченко наголосив, що Україні важливо отримати таку допомогу якомога швидше. Проте терміни поставок не завжди можуть бути досить швидкими.

"Що стосується термінів поставок, то вони варіюються в кожному конкретному випадку. Деяким потрібно провести технічне обслуговування, інші вирішують питання логістики, треті чекають на отримання інших моделей, щоб віддати ті, які вони дають", – пояснив посол.

Він наголосив, що Україна потребує танків чимшвидше. Якщо вони прийдуть лише у серпні або вересні, це буде дуже пізно.

Україна отримає танки Leopard 2

Раніше у ЗМІ повідомляли, що Шольц після декількох місяців коливань ухвалив рішення про передачу танків Leopard Україні. Зазначалося, що Німеччина відправить Києву як мінімум одну роту танків Leopard 2A6. (Танкова рота зазвичай складається із 10 танків, але згідно зі стандартами НАТО вона включає у себе 14 танків).

Після того, як німецькі ЗМІ повідомили про рішення Шольца передати Україні танки Leopard 2, голова ОП Андрій Єрмак написав про те, що танки потрібні державі для відновлення своєї територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах. Він наголосив, що кілька сотень танків допоможуть українським військовим у боротьбі проти РФ.

Канцлер ФРН Олаф Шольц під час засідання німецького уряду 25 січня офіційно заявив, що Берлін направить Україні 14 танків Leopard 2. Також Німеччина дозволить іншим країнам реекспорт танків Україні.

У той же час Польща готова відправити Україні 14 танків Leopard 2, а крім них ще 60 модернізованих танків, зокрема, РТ-91, заявив прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький.

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