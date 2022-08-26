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"Їх нічого не врятує": Лукашенко погрожує Заходу білоруськими літаками з ядерною зброєю

26 серпня 2022, 13:20

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що літаки його країни вже готові нести ядерну зброю – їх переобладнали для цього.

Александр Лукашенко, белорусский самолет Су-25
Лукашенко погрожує Заходу білоруськими літаками з ядерною зброєю/ Reuters, Міноборони Білорусі

Олександр Лукашенко заявив, нібито білоруські літаки уже пройшли переобладнання, після чого вони готові нести ядерну зброю.

Про це він сказав під час виступу на одному з підприємств, повідомляє reform.by. Озвучивши таку інформацію, самопроголошений білоруський президент вибухнув погрозами західним державам, нібито їм потрібно остерігатися удару з боку Білорусі.

"Вони мають розуміти, що жодні гелікоптери, літаки, якщо вони підуть на загострення, їх не врятують. Ми колись із Путіним у Пітері заявили, що переобладнаємо і білоруські літаки Су для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що, думаєте, ми язиком ляпаємо? Все готово!" – почав розкидатися погрозами білоруський "президент".

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Лукашенко обговорював з Путіним переобладнання літаків ще у червні цього року. Тоді російський диктатор запропонував пристосувати для можливості нести ядерну зброю штурмовики Су-25.

Ядерна загроза з боку Білорусі

Раніше Путін висловив намір передати Білорусі ракетні комплекси Іскандер-М з потенціалом ядерного заряду. У Міноборони США почали критикувати російського диктатора за такий намір і назвали цю ідею безвідповідальною.

"Я не можу вигадати нічого більш безвідповідального, ніж керівник-високопосадовець, який говорить про ядерну зброю в цьому випадку", – наголосив чиновник Міноборони США.

Нагадаємо, у червні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав Росію бути готовою до використання ядерної зброї. Про це він заявити під час зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

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Білорусь ядерна зброя Олександр Лукашенко новини Білорусі
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