"Їх нічого не врятує": Лукашенко погрожує Заходу білоруськими літаками з ядерною зброєю

Лукашенко погрожує Заходу білоруськими літаками з ядерною зброєю/ Reuters, Міноборони Білорусі

Олександр Лукашенко заявив, нібито білоруські літаки уже пройшли переобладнання, після чого вони готові нести ядерну зброю.

Про це він сказав під час виступу на одному з підприємств, повідомляє reform.by. Озвучивши таку інформацію, самопроголошений білоруський президент вибухнув погрозами західним державам, нібито їм потрібно остерігатися удару з боку Білорусі.

"Вони мають розуміти, що жодні гелікоптери, літаки, якщо вони підуть на загострення, їх не врятують. Ми колись із Путіним у Пітері заявили, що переобладнаємо і білоруські літаки Су для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що, думаєте, ми язиком ляпаємо? Все готово!" – почав розкидатися погрозами білоруський "президент".

Видео дня

Лукашенко обговорював з Путіним переобладнання літаків ще у червні цього року. Тоді російський диктатор запропонував пристосувати для можливості нести ядерну зброю штурмовики Су-25.

Ядерна загроза з боку Білорусі

Раніше Путін висловив намір передати Білорусі ракетні комплекси Іскандер-М з потенціалом ядерного заряду. У Міноборони США почали критикувати російського диктатора за такий намір і назвали цю ідею безвідповідальною.

"Я не можу вигадати нічого більш безвідповідального, ніж керівник-високопосадовець, який говорить про ядерну зброю в цьому випадку", – наголосив чиновник Міноборони США.

Нагадаємо, у червні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав Росію бути готовою до використання ядерної зброї. Про це він заявити під час зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Читайте також: