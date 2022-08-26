У Путіна назвали чотири підстави для застосування Росією ядерної зброї

Медведєв назвав умову застосування ядерної зброї / УНІАН

Росія нібито може застосувати ядерну зброю лишень у цілях своєї самооборони, сказав заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв французькому телеканалу LCI.

Медведєв перерахував чотири підстави, на яких РФ може застосувати ядерну зброю:

старт ядерних ракет противника,

застосування ним ядерної зброї,

нанесення удару по критичній інфраструктурі, яка управляє ядерною зброєю,

інші дії, які загрожують існуванню Росії.

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За його словами, на наразі таких дій не відбувається.

Також він зазначив, що "Росія поки не застосовувала в Україні тактичну ядерну зброю або ж зброю зі збідненим ураном".

Ядерна загроза з боку Білорусі

Раніше Путін висловив намір передати Білорусі ракетні комплекси Іскандер - М з потенціалом ядерного заряду. У Міноборони США почали критикувати російського диктатора за такий намір і назвали цю ідею безвідповідальною.

"Я не можу придумати нічого більш безвідповідального, ніж Керівник на високому посту, який говорить про ядерну зброю в цьому випадку", – підкреслив чиновник Міноборони США.

Нагадаємо, в червні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав Росію бути готовою до використання ядерної зброї. Про це він заявив під час зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

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