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Вступ України до НАТО: Шольц зробив прогноз щодо розширення Альянсу

16 лютого 2022, 05:28

У найближчі роки розширення НАТО навряд чи можливо, вважає Олаф Шольц.

Олаф Шольц
Політики, які наразы при владі, навряд чи працюватимуть з питань розширення НАТО - Шольц / Reuters

Розширення Північноатлантичного альянсу в найближчі роки не планується і не обговорюється. Політичні лідери, які знаходяться наразі при владі, навряд чи братимуть участь в процесах, пов'язаних з розростанням військово-політичного блоку Заходу. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

Під час пресконференції за підсумками перемовин з президентом РФ Володимиром Путіним він сказав про те, що в найближчі роки навряд чи можна очікувати на розширення колективного блоку безпеки НАТО. Питання не знаходиться на порядку денному і навряд чи обговорюватиметься політиками, які наразі перебувають при владі.

читайте такожПутін вимагає "зараз" закрити двері НАТО для України"Розширення (НАТО) не планується, не обговорюється, його немає на порядку денному. Нам не доведеться цією темою займатися, допоки кожен з нас знаходиться на своїй посаді. Я не знаю, скільки залишатиметься президент (Путін) на своїй посаді, я думаю, це може бути довго, але не вічно. Ми цим займатися не будемо", - підкреслив Олаф Шольц.

Відповідь США та НАТО на ультиматуми Росії щодо України

У січні відбулися консультації з безпеки, в яких брали участь США, НАТО і РФ. Дискусії проходили на тлі підвищеної концентрації російських військ біля кордонів України і звинувачень Москви в загрозах Альянсу своїм кордонам.

Росія висунула Заходу низку вимог, серед яких нерозширення НАТО на схід, відмова від включення до блоку нових організацій, у тому числі і України, і відведення військової інфраструктури з Європи на позиції 1997 року.

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Представниця Штатів на перемовинах, заступниця держсекретаря Венді Шерман заявила, що Вашингтон не піде на вимоги Москви щодо України в НАТО і нерозширення блоку безпеки на схід.

Російський представник, заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков сказав, що Росія не збирається атакувати Україну, але вимагає гарантій, згідно з якими Україна та Грузія, мовляв, ніколи не зможуть вступити до НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув вимоги Росії і заявив, що Україна, Грузія та Молдова мають право вступити до Альянсу, а російська держава повинна вивести свої війська з їхніх територій.

При цьому Столтенберг попередив Росію про те, що якщо Москва піде на нову військову операцію проти України, військово-політичний блок Заходу посилить свою присутність у Східній Європі.

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