"Шило на мило": зміна Путіна не змінить позицію РФ щодо України – Золотарьов

Навіть якщо Путіна усунуть від влади в РФ і на його місце прийде інша людина, для України ситуація все одно не зміниться.

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Хто б не прийшов замість Путіна, ситуація для України не зміниться/ колаж: Главред, фото: скрін, Главред

Якщо російського диктатора Володимира Путіна усунуть від влади у країні-агресорці Росії і на його місце прийде інша людина, для України це нічого не змінить. Яка б людина не почала керувати Росією, ставлення РФ до України не зміниться.

Таку думку висловив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов під час чату на Главреді. Він зазначив, що деякі його колеги вважають більш імовірним, що замість Путіна прийде така людина, яка буде виходити з матеріальних інтересів (і не важливо, наскільки у неї великодержавні погляди). Але Золотарьов наголосив, що не зовсім згоден з такою думкою.

"Подивіться, як вийшло з пригожинським заколотом. Багато з тих, хто пішов за Пригожиним, вважають, що Путін занадто м'якотілий, тому що не використовує всі наявні можливості, а до України треба ставитися жорсткіше, використовуючи всю міць Збройних сил РФ. (Незважаючи на те, що таке уявлення є наслідком переповнення мізків пропагандою, така позиція все одно існує.) На цьому тлі у мене немає оптимізму щодо можливих наступників", – сказав політолог.

На думку Золотарьова, не важливо, хто саме замінить Путіна у Кремлі, адже врешті-решт він все одно почне поводитися так само.

"Завжди говорив, що хто б не став президентом України, через рік він перетвориться на українського націоналіста (прикладом є Кучма і Зеленський). У Росії аналогічна ситуація. Якщо завтра, припустимо, Навальний тріумфально вийде з в'язниці і сяде в Кремлі, він проявить себе саме так. Швидше за все, фраза Навального про те, що "Крим – не бутерброд", відображала його реальну позицію. Зараз він з урахуванням всіх обставин скорегував її", – сказав політолог.

Він наголосив, що лібералізм і демократичні принципи російських опозиціонерів закінчуються на українському питанні. Тому не варто сподіватися, що після відходу Путіна від влади в РФ для України щось суттєво зміниться.

"Більше того, подивіться на фігури, які маячать навколо Путіна. Наприклад, Патрушев. Я не впевнений, що цей варіант кращий, це буде заміна "шила на мило". Так, багатьом путінська авантюра поламала життєві плани, люди готувалися зустріти старість у цивілізованих країнах, адже там відучилися їхні діти і влаштувалися, у них там нерухомість і бізнес. А тут бац, і вони потрапляють під санкції, стають ізгоями, невиїзними, а російський паспорт стає клеймом. Зрозуміло, що вони незадоволені, але їхні погляди на Україну від цього не змінюються.

Також Золотарьов додав, що якби заколот власника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина тривав тиждень або два, то в такому разі ці події могли б зіграти суттєву роль – це могло б призвести до обвалу фронту і далекосяжних наслідків

"Арестович чомусь вважає, що Пригожин кардинально змінить політику щодо Заходу і України, але я в цьому категорично не впевнений", – підсумував політолог.

Дивіться відео чату на Главреді з Андрієм Золотарьовим:

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Чи можливий ще один заколот в РФ

Президент України Володимир Зеленський раніше зазначав, що у країні-агресорі Росії може статися новий військовий заколот або навіть революція. Бунт здатні підтримати багато людей. У глави Кремля Володимира Путіна немає військової сили всередині своєї країни, а його населення не захищене.

Представник Легіону "Свобода Росії" Максиміліан Андронніков з позивним "Цезар" висловив думку, що режим Володимира Путіна у країні-окупанті Росії впаде вже до кінця 2024 року. Заколот ПВК "Вагнера" і Пригожина, який уникнув покарання через компромат на Путіна, продемонстрував передумови до таких подій.

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов зазначав, що 2024-й може стати останнім роком Путіна при владі. Золотарьов додав, що процес пошуку наступника Путіна після пригожинського заколоту радикально активізувався. Тому великі шанси на те, що 2024 рік може стати останнім роком перебування Путіна при владі, навіть якщо він ще на певний час затримається в Кремлі.

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