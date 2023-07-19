Що відбувається з 'відпрацьованими' клонами Путіна: експерт розповів про 'Удмурта'

Профайлер розповів, що проблемний двійник Путіна "Удмурт" зустрічався із виборцями, які нічого такого собою не несли.

https://glavred.net/world/shcho-vidbuvayetsya-z-vidpracovanimi-klonami-putina-ekspert-rozpoviv-pro-udmurta-10486825.html Посилання скопійоване

Попов розповів, що стається із "відпрацьованими" двійниками / колаж: Главред, фото: Facebook, скріншот: відео Telegram

В інтерв'ю Главреду кандидат психологічних наук, профайлер Дмитро Попов розповів, що відбувається з "відпрацьованими" двійниками.

"Найцікавішим був "Удмурт". Він дуже сильно відрізняється і, більш того, я так зрозумів, він не піддається дресируванню. Тому що він буквально виступив два рази, накосячив дуже сильно, і після цього я його більше не бачив", - розповів Попов.

Профайлер розповів, що проблемний двійник Путіна зустрічався із виборцями, які нічого такого собою не несли.

"Тобто це були позаштатні зустрічі в глибинці. Вони [спецслужби РФ] створювали видимість "Ласкового мая", який, як пам'ятаєте, в Радянському Союзі виступав в семи місцях одночасно. І ось "Удмурт" пропав дуже швидко. Чи то він десь зараз попиває каву, сидячи в теплому кріслі, або ж він вже в землі сирої, на жаль, поки науці невідомо", - пояснив експерт.

Дивіться відео інтерв'ю Главреду Дмитра Попова про двійників Путіна:

Двійники Путіна: що відомо

Нагадаємо, що експерт розкрив, як знаходять двійників Путіна. Експерт вважає, що це конкретні люди, яким потім проводять пластичні операції та вчать певній поведінці.

Дмитро Попов назвав відмінності двійників Путіна. Крім того, можна також відрізнити інші типи двійників Путіна - "Говорун", "Стадіонний" і "Мандрівник", які беруть участь в публічних заходах.

Експерт пояснив критерії підбору двійників та для чого Путіну робили пластичні операції. Оскільки главі Кремля змінювали структуру обличчя на операційному столі, підібрати двійників для нього стало легше, каже Жирнов.

До речі, профайлер розкрив, чого найбільше боїться Путін. Кандидат психологічних наук, профайлер Дмитро Попов розповів, що глава Кремля боїться вірусів і бактерій. Тому поїздка російського диктатора у Дагестан ще раз показала, що там був несправжній Путін.

Більше цікавих новин: