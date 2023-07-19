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"Роблять пластику і вчать поведінці": експерт розкрив, як знаходять двійників Путіна

Юлія Куришко
19 липня 2023, 01:20
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При навчанні двійника Путіна застосовують дуже посилено і систему Станіславського, і систему Чехова.
'Роблять пластику і вчать поведінці': експерт розкрив, як знаходять двійників Путіна
Попов розповів, як знаходять двійників Путіна / колаж: Главред, скріншот: відео

В інтерв'ю Главреду кандидат психологічних наук, профайлер Дмитро Попов розповів, як знаходять двійників російського диктатора Володимира Путіна.

Експерт вважає, що це конкретні люди, яким потім проводять пластичні операції та вчать певній поведінці.

"Так. Судячи з цього Гродненського судді (я ще не закінчив це розслідування до кінця), по фотографії він дійсно має багато спільного з "оригіналом". І ось беруть вже матеріал, який віддалено схожий, і з нього вже ліплять шляхом, безумовно, пластичних операцій і шляхом підгонки голосу і через операцію на голосових зв'язках, і тренуванням. Голос можливо змінити. Мені найчастіше говорять про голос, що він не змінюється. Ні, змінюється, як і манера відтворення словесного контенту. Тобто її можна змінити під якийсь зразок", - пояснив Попов.

Він також зазначив, що при навчанні двійника Путіна застосовують дуже посилено і систему Станіславського, і систему Чехова.

"По суті це актори, і чому б відомі акторські технології не застосовувати до них?! Ну і я думаю, що дресирування, а саме шліфування і багаторазове повторення тут теж присутні", - додав Попов.

Хто такий Дмитро Попов

Дмитро Попов - кандидат психологічних наук, фахівець з психодіагностики, повідомляється на його Facebook-сторінці.

Навчався в Національній академії СБУ. Був експертом-психологом у "Альфі" СБУ та науковим консультантом у Службі зовнішньої розвідки України.

Доцент кафедри психології в Університеті економіки і права "Крок".

Дивіться відео інтерв'ю Главреду Дмитра Попова про двійників Путіна:

Двійники Путіна: що відомо

Нагадаємо, що експерт розкрив роль двійників диктатора та натякнув, що Путіна може не бути в живих. Двійник Володимира Путіна під умовною кличкою "бункерний" сильно відрізняється за своїми параметрами від того, хто брав владу у Бориса Єльцина.

Дмитро Попов назвав відмінності двійників Путіна. Крім того, можна також відрізнити інші типи двійників Путіна - "Говорун", "Стадіонний" і "Мандрівник", які беруть участь в публічних заходах.

Профайлер розкрив, чого найбільше боїться Путін. Дмитро Попов наголосив, що вірусів і бактерій російьский диктатор боїться найбільше. Саме тому і проводяться ось ці карантинні заходи.

Більше цікавих новин:

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