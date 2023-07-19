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"Путіну робили пластичні операції": експерт пояснив критерії підбору двійників

Альона Вороніна
19 липня 2023, 04:35
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Оскільки главі Кремля змінювали структуру обличчя на операційному столі, підібрати двійників для нього стало легше, каже Жирнов.
Владимир Путин, Сергей Жирнов
Експерт пояснив критерії підбору двійників диктатора/ колаж: Главред, фото: скрін

Під час підбору двійників для російського диктатора Володимира Путіна основним критерієм була легка схожість. Також усе залежало від того, яку роль повинен був грати кожен "дублер" глави Кремля.

Про це розповів колишній нелегал КДБ СРСР і СЗР Росії, політемігрант у Франції, письменник Сергій Жирнов в інтерв’ю Главреду. Він зазначає, що у випадках, коли потрібно зіграти якусь невеличку роль і вийти кудись замість Путіна, навіть немає потреби у сильній схожості.

"Їх (двійників – ред.) підбирають за тим же критерієм, як в голлівудських фільмах, коли підбирають дублера. Щоб він був злегка схожим на головного персонажа. Все залежить від того, яку роль він може грати – якщо потрібно просто в динаміці зіграти якийсь невеликий шматочок, то там людина, може, навіть бути дуже не сильно схожою на персонажа. Просто він має взяти якісь характерні риси для персонажа – це може бути положення тіла в просторі, руху, форма експресії цієї людини", – пояснив Жирнов.

Але у фільмах з дублерами працюють гримери і режисер. А в реальному житті не можна просто накласти на людину грим, і все, адже грим буде помітним.

"Тому що це помітно. Якщо зняти з великим збільшенням, то фахівці це виявлять. Тому що фахівці в кіно знають, як це робиться і знають, що це буде видно на екрані. На екрані телевізора у фільмі це неважливо, тому що ми розуміємо, що це фікшн, і що там якась легка несхожість або сильна загримованість – не проблема. А в житті, навпаки, проблема, тому тут змушені використовувати людей, які просто за своїми рисами обличчя схожі", – зазначив експерт.

Проте для Путіна стало легше підбирати двійників після того, як російський диктатор зробив пластичні операції і йому змінили структуру обличчя, каже експерт.

"Але з Путіним, до речі, сталася ситуація, яка полегшує це завдання, тому що він дуже сильно молодиться. Він дуже хоче не старіти якомога довше, тому йому проводилося вже кілька пластичних операцій. Це абсолютно ясно, тому що у людини в його віці (а я на 9 років його молодше) все одно на певному етапі це стає помітно неозброєним оком. У Путіна цього непомітно, тобто у нього абсолютно явно були пластичні операції. А коли людині роблять пластичну операцію, то їй змінюють структуру обличчя, і тоді вже двійнику стає легше бути до неї подібним", – зазначив Жирнов.

Дивіться відео інтерв'ю Сергія Жирнова Главреду про двійників Путіна:

Двійники Путіна

Раніше Сергій Жирнов зазначав, що двійник може замінити Путіна після його смерті, але лише в одному випадку. Після смерті диктатора РФ влада має перейти до прем’єрміністра. Та якщо Мішустін не влаштовує "верхівку" країни-агресорки Росії, то на публіку випустять двійника Путіна з єдиною метою – провести неконституційну передачу влади не прем'єрміністру РФ, а комусь іншому.

Також раніше ексспівробітник КДБ назвав двійників Путіна і пояснив, як їх "вирахувати". Сергій Жирнов зазначає, що раніше проводили дослідження фото Путіна і шляхом порівняння прийшли до висновку, що двійників можна відрізнити за вушними раковинами та іншою ознакою.

Раніше профайлер розкрив, чого найбільше боїться Путін. Кандидат психологічних наук, профайлер Дмитро Попов розповів, що глава Кремля боїться вірусів і бактерій. Тому поїздка російського диктатора у Дагестан ще раз показала, що там був несправжній Путін.

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