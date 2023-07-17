'Охорона не допоможе': профайлер розкрив, чого найбільше боїться Путін

Дмитро Попов розповів про "ляп" двійника Путіна, який стався у Дагестані.

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Попов розповів про двійника Путіна у Дагестані / колаж: Главред, фото: Facebook, скріншот: відео Telegram

В інтерв'ю Главреду кандидат психологічних наук, профайлер Дмитро Попов розповів, про двійників Путіна. Експерт розкрив, що оригінальний Путін боїться найбільше.

"Вірусів і бактерій, більше нічого. Будь-яка людина несе в собі набір певних вірусів і бактерій. І я так розумію, що захворювання вождя схильне погіршення, якщо прийде якийсь вірус ззовні або бактерія. Саме тому і проводяться ось ці карантинні заходи", - зазначив Попов.

Він також додав, що про карантинні заходи вже говорять дуже-дуже давно найрізноманітніші люди.

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"І ось карантинні заходи, і тут раз, і він в Дагестані вискакує і з усіма зустрічними обіймається-цілується. До речі, після цього він в Дагестані не зміг виділити якусь субвенцію, але потім вже в Москві дівчинка-дагестанка випадково заходить в кабінет до Путіна і вибиває 5 мільярдів рублів субвенції на якийсь розвиток. Тобто треба бути взагалі повним ідіотом, щоб не розуміти, що це дві різні людини", - додав

Двійники Путіна

Нагадаємо, що експерт назвав двійників Путіна і їх відмінності. Розрізнити двійників Володимира Путіна можна за геометрією черепа, а також за поведінкою, підкреслив Дмитро Попов.

Путін підтвердив, що в Дагестан їздив його двійник. Російський диктатор Володимир Путін зізнався, що в Дагестан їздив не він, а його двійник. Про це розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов.

Гіркін розповів, як відрізнити справжнього Путіна від двійника. За словами Гіркіна, є одна головна ознака справжнього Путіна - російський диктатор ніколи не з'являється у натовпі.

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