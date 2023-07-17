УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Охорона не допоможе": профайлер розкрив, чого найбільше боїться Путін

Юлія Куришко
17 липня 2023, 14:55 оновлено 17 липня, 15:01
297
Дмитро Попов розповів про "ляп" двійника Путіна, який стався у Дагестані.
'Охорона не допоможе': профайлер розкрив, чого найбільше боїться Путін
Попов розповів про двійника Путіна у Дагестані / колаж: Главред, фото: Facebook, скріншот: відео Telegram

В інтерв'ю Главреду кандидат психологічних наук, профайлер Дмитро Попов розповів, про двійників Путіна. Експерт розкрив, що оригінальний Путін боїться найбільше.

"Вірусів і бактерій, більше нічого. Будь-яка людина несе в собі набір певних вірусів і бактерій. І я так розумію, що захворювання вождя схильне погіршення, якщо прийде якийсь вірус ззовні або бактерія. Саме тому і проводяться ось ці карантинні заходи", - зазначив Попов.

Він також додав, що про карантинні заходи вже говорять дуже-дуже давно найрізноманітніші люди.

відео дня

"І ось карантинні заходи, і тут раз, і він в Дагестані вискакує і з усіма зустрічними обіймається-цілується. До речі, після цього він в Дагестані не зміг виділити якусь субвенцію, але потім вже в Москві дівчинка-дагестанка випадково заходить в кабінет до Путіна і вибиває 5 мільярдів рублів субвенції на якийсь розвиток. Тобто треба бути взагалі повним ідіотом, щоб не розуміти, що це дві різні людини", - додав

Двійники Путіна

Нагадаємо, що експерт назвав двійників Путіна і їх відмінності. Розрізнити двійників Володимира Путіна можна за геометрією черепа, а також за поведінкою, підкреслив Дмитро Попов.

Путін підтвердив, що в Дагестан їздив його двійник. Російський диктатор Володимир Путін зізнався, що в Дагестан їздив не він, а його двійник. Про це розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов.

Гіркін розповів, як відрізнити справжнього Путіна від двійника. За словами Гіркіна, є одна головна ознака справжнього Путіна - російський диктатор ніколи не з'являється у натовпі.

Більше цікавих новин:

війна в Україні Володимир Путін двойники
Реклама

Головне за день

Росія в істериці відкликає гарантії безпеки в Чорному морі, зернова угода припинена

Росія в істериці відкликає гарантії безпеки в Чорному морі, зернова угода припинена

15:48 Світ
Кремль зіткнеться з приниженням через Кримський міст і проблемами на півдні – FT

Кремль зіткнеться з приниженням через Кримський міст і проблемами на півдні – FT

15:02 Світ
Росія наплювала на голод в Африці і вийшла з зернової угоди: подробиці

Росія наплювала на голод в Африці і вийшла з зернової угоди: подробиці

14:31 Політика
Всі головні новини

Останні новини

16:09

Хрусткі огірочки смакуватимуть всю зиму: важливий секрет від умілих господинь

15:51

Що за круглі дірки в асфальті: навіщо працівники "псують" нову дорогу

15:50

Відрахування частини пенсій: хто із 1 вересня може залишитись без виплат

15:48

Росія в істериці відкликає гарантії безпеки в Чорному морі, зернова угода припинена

15:35

До кінця року вийдемо на держкордон: Світан назвав умову перелому у війні

У Путіна 4 двійника, росіян зможуть обманювати ще 15 років - ПоповУ Путіна 4 двійника, росіян зможуть обманювати ще 15 років - Попов
15:15

Ахнули навіть лікарі: прикутий до ліжка боєць ЗСУ заговорив

15:13

Ніколь Кідман розкрила секрет успішного шлюбу з Кітом Урбаном

15:02

Кремль зіткнеться з приниженням через Кримський міст і проблемами на півдні – FT

15:01

Навіщо при варінні картоплі додають кріп: 4 секрети ідеальної страви

Реклама
14:55

"Охорона не допоможе": профайлер розкрив, чого найбільше боїться Путін

14:31

Росія наплювала на голод в Африці і вийшла з зернової угоди: подробиці

14:28

Її змітають банками: рецепт неймовірно смачної закуски - аджика на зиму

14:25

Коли буде Великдень в 2024 і 2025 році: дати для православних і католиків

14:24

"З Днем бавовни": Мережа вибухнула мемами після підриву Кримського мостуФото

13:42

РФ доведеться піти з 2 регіонів, якщо Кримський міст серйозно пошкоджено - Ягун

13:33

Остаточно попрощався з мирним життям: Козловський закінчив бойову підготовку

13:24

Безшумний водний дрон вели по супутнику: експерти про атаку на Кримський міст

12:31

Favbet Foundation передав саперам ЗСУ позашляховик Ford Ranger

12:31

У Путіна зажурилися через вибухи на Кримському мосту і мріють про "перемогу"

12:30

"Бункерний" може натиснути на кнопку": психолог оцінив ризик ядерного удару РФВідео

Реклама
12:28

"Підривати будинки та їхніх родичів": Медведєв істерить через Кримський міст

12:27

Чоловік заради жарту зробив дітям ДНК-тест, але розкрив таємницю 17-річної давності

12:26

Що сталося на Кримському мостуПогляд

12:24

Як тільки з городу: як заморожувати петрушку на зиму

12:17

"Не всі сприймають": Дорофєєва відповіла на хейт через весілля з Кацуріним

12:08

Верховний Суд визнав незаконними дії рейдерів-кредиторів щодо холдингу GNT актуально

11:55

Заряд з 200 кг вибухівки: Світан назвав, чим могли вдарити по Кримському мосту

11:49

Ретроградна Венера 23 липня - 4 вересня: Овнам - курортний роман, Близнюкам - повернення боргів

11:28

Кримський міст: а де Storm Shadow?Погляд

11:08

Символ режиму Путіна не витримав: у СБУ прокоментували вибух на Кримському мосту

11:07

Від "Бункерного" до "Говоруна": експерт назвав двійників Путіна і їх відмінностіВідео

11:02

Дивовижна оптична ілюзія: лише одиниці знайдуть особливий кавун за 10 секунд

10:57

Абанк дарує до 100 грн всім клієнтам, які відкриють картку "АТБ" новости компании

10:37

Сили оборони України за тиждень звільнили від окупантів майже 18 кв. км територій

10:27

Пілоти Повітряних сил ЗСУ вирушать на навчання F-16: Ігнат розповів деталі

10:14

"Схожий на гідроцикл з вибухівкою": несподівана версія удару по Кримському мосту

10:05

Облітатимуть вас стороною: як легко позбутися ос

09:55

"Знову міст пішов поспати": в СБУ відреагували на "бавовну" в окупованому Криму

09:36

"Знову утремося і потерпимо": у Росії істерика через вибухи на Кримському мосту

09:26

Яскравий спалах і потужний гуркіт: з'явилося відео вибуху на Кримському мостуВідео

Реклама
08:53

Атака на Кримський міст є спецоперацією СБУ і ВМС України - ЗМІ

08:45

Гороскоп на завтра 18 липня 2023: Дівам - знак від Всесвіту, Ракам треба вихідний

08:32

Хто і навіщо влаштував "бавовну" на Кримському мосту: Братчук заявив про провокацію, в ГУР - мовчать

08:13

Вибухи на Кримському мосту: опубліковані перші кадриВідео

07:24

Байден схвалив тренування українських пілотів на F-16 - Салліван

06:42

Ми рано почали святкувати перемогуПогляд

06:29

На Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт: що відомоВідео

06:26

Чи можемо ми програти війну? ТакПогляд

05:00

Як сказати українською "насильно мил не будешь": Авраменко дав геніальну відповідьВідео

04:00

Яке сьогодні свято 17 липня: кого потрібно привітати в цей день

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиМода 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти