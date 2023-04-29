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"Бункерний" зустрічався з Сі Цзіньпіном: експерт назвав відмінності двійників Путіна

Олексій Тесля
29 квітня 2023, 19:34 оновлено 29 квітня, 19:37
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Двійник "Бункерний" найчастіше замінює президента РФ, розповів Дмитро Попов.
Путін і двійники
Володимир Путін використовує двійників, каже Дмитро Попов / russsoprot-LiveJournal

Є відразу кілька типів двійників диктатора Володимира Путіна, які замість нього беруть участь в офіційних заходах, розповів психолог Дмитро Попов.

Серед них виділяється так званий "Бункерний" двійник Путіна, який найчастіше замінює президента РФ, зазначив він у ефірі національного марафону.

Крім того, можна також відрізнити інші типи двійників Путіна – "Говорун", "Стадіонний" і "Мандрівник", які беруть участь в публічних заходах.

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Експерт каже, що його оцінки спираються на аналіз поведінкових характеристик, які демонструють люди, що видають себе за Путіна. При цьому відмінності знайти досить легко. Адже вони відрізняються неприродністю від оригіналу.

Як розпізнати двійників Путіна

Він підкреслив, що двійник "Бункерний" вважається основним, автентичним для Росії. Він востаннє з'являвся перед камерами з Сі Цзіньпіном.

"Хоча, знову, я дуже сумніваюся, що це той самий Путін, який перейняв владу у Бориса Єльцина, оскільки вони дуже і дуже різні", — заявив Попов.

Інший двійник - "Говорун" спеціалізується на розмовах і виступає замість Путіна на різних зборах (його можна відрізнити за характерним покашлювання. Саме він виступав з посланням перед Радфедом РФ 21 лютого).

Ще один клон – "Стадіонний", теж виступає перед великим скупченням людей, але, як правило, "бере" енергійністю, а не словами - стрибає-скаче, проявляє активність, любить вступати в контакт.

Попов додав, що третій клон - "Мандрівник" зовсім недавно з'явився у Путіна. Саме він нібито був замість президента РФ у тимчасово окупованих Маріуполі, Генічеську та в Луганській області.

Нагадаємо, про використання Кремлем двійників Володимира Путіна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Кремль використовує людей, яким для схожості з російським диктатором зробили пластичні операції, підкреслив він.

Глава військової розвідки України уточнив, що в минулому вже виявляли двійників Путіна, які замінювали його в особливих випадках, але зараз це звичайна практика.

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

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