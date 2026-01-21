Серйозний удар по логістиці ворога: партизани влаштували потужну диверсію в РФ

Окупанти вже відчули наслідки втручання партизанів.

Партизани повідомили про успішну диверсію на території Росії / Колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua, скріншот з відео

Що повідомили в Атеш:

У Бєлгородській області партизани здійснили успішну диверсію

Важлива транспортна артерія РФ була заблокована

Окупанти на передових позиціях у Харківській області залишились без БК

Партизани на території країни-агресорки Росії провели успішну диверсію, внаслідок якої було порушено постачання підрозділів ЗС РФ на півночі Харківської області.

Про це повідомив партизанський рух Атеш в Telegram. Сьогодні, 21 січня, у Росії святкують День інженерних військ, тому партизани вирішили "привітати" окупантів по-особливому.

Деталі операції партизанів

В районі населеного пункту Розумне, що у Бєлгородській області РФ, на залізничній ділянці було виведено з ладу релейну шафу. Внаслідок цього було тимчасово заблоковано роботу важливої ​​транспортної артерії, через яку здійснюється підвезення ресурсів для угруповання "Північ".

"Ця гілка найчастіше є ключовою ланкою в системі забезпечення 380-го та 345-го мотострілецьких полків ЗС РФ, що діє на Харківському напрямку в районі населених пунктів Красне, Мороховець та Лук'янці. Через цей вузол окупанти перекидають боєприпаси, паливо та інші логістичні вантажі безпосередньо до лінії бойового зіткнення", - йдеться у повідомленні.

В Атеш наголосили, що втручання у роботу автоматики створило серйозні затримки у русі поїздів. Ешелони з боєприпасами не змогли вчасно прибути до пункту призначення, що призвело до тимчасового зриву поставок та дефіциту БК на передових позиціях.

"Поки ворог намагається усунути наслідки диверсії, логістика полку залишається у стані паузи", - додали партизани.

Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

На території РФ буде проведено більше операцій - думка експерта

Главред писав, що окрім партизанів на території РФ ускладнюють продовження війни окупантам і Сили оборони України. На думку голови Українського центру безпеки та співробітництва Сергія Кузана, зараз перед Україною відкрилися нові перспективи для активнішого ураження важливих цілей на території РФ.

Країна вже у deep strike задіяла СБС, СБУ і ГУР. А після того, як колишній очільник ГУР МО України Кирило Буданов перейшов на посаду керівника ОП, внаслідок ударів вглиб РФ Україна зможе досягати значно кращих результатів.

Диверсії на території Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у Московській області партизани влаштували диверсію, внаслідок якої було знищено важливий елемент системи протиповітряної оборони РФ.

Раніше також партизани у російському Воронежі провели диверсію, яка повністю дезорганізувала залізничну логістику окупантів на Куп'янському напрямку. Партизанами знищено тепловоз, який окупанти використовували для перевезення військових вантажів.

Напередодні стало відомо, що повстанський рух "Свобода Росії", який діє всередині держави-агресора, здійснив серію диверсій, спрямованих проти російської військової логістики.

Інші новини:

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

