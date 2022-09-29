Сенат США схвалив виділення Україні 12,4 млрд доларів: на що витратять гроші

Сенат США схвалив виділення 12,4 млрд доларів Україні / ТСН та УНІАН

У четвер, 29 вересня, Сенат США проголосував за виділення Україні пакету фінансової допомоги в розмірі 12,4 млрд доларів, повідомляє видання Washington Post.

На що підуть американські гроші:

7,8 млрд доларів буде виділено на оборонні потреби,

4,5 млрд доларів - на пряму бюджетну підтримку України.

Також цей документ відновлює повноваження Білого дому передавати Україні зброю та обладнання зі складів Міністерства оборони США в новому фінансовому році на суму 3,7 млрд доларів.

Законопроект ще має підтримати Палата представників, в якій голосування призначено на п'ятницю, 30 вересня.

США нададуть Україні ще 18 HIMARS

У середу, 28 вересня, Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 1,1 мільярда доларів. У новий пакет допомоги входять:

18 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS та боєприпаси до них,

12 систем "Титан", які використовуються для боротьби з дронами,

близько 300 автомобілів,

десятки вантажівок і причепів для транспортування важкого обладнання,

різні радари, засоби зв'язку і спостереження та іншого спорядження для солдатів тощо.

Раніше повідомлялося, що новий пакет військової допомоги буде однією з відповідей на псевдореферендуми, які РФ провела на тимчасово захоплених територіях України.

Однак пізніше стало відомо, що не все зі списку допомоги від США буде надано найближчим часом. Так, в Пентагоні уточнили, що 18 нових реактивних артилерійських систем HIMARS, обіцяних нашій державі, будуть поставлятися протягом декількох років.

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