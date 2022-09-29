Путін "розмахує ядерним кийком" з однією чіткою метою – генерал США/ УНІАН, ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін намагається шантажувати світ ядерною зброєю, щоб змусити інші держави надавати Україні менше військової допомоги.

Для того, щоб обмежити підтримку України, він також намагається тиснути на Євросоюз у питанні енергопостачання, загострюючи це питання до зими. Про це заявив американський генерал Джек Кін, повідомляє Fox News.

Питанням енергоресурсів російський президент намагається зламати волю керівництва ЄС.

"З цієї ж причини він розмахує ядерним кийком, щоб зменшити підтримку українцям у вигляді постачання зброї, боєприпасів, а також економічної підтримки та контролю за дотриманням санкцій", – зазначає Кін.

Путін розраховує, що колись європейці таки прогнуться.

Ядерний шантаж Путіна

Раніше російський диктатор Володимир Путін знову вибухнув погрозами про можливе застосування ядерної зброї. Він намагається всіх переконати в тому, що проти РФ нібито воює "колективний Захід", і цинічно заявляє, що нібито Захід "влаштував ядерний шантаж" Росії. Він додав, що для захисту РФ будуть "використовувати всі наявні у себе засоби".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував погрози президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю. Він не вірить, що міжнародне співтовариство дозволить господареві Кремля застосувати ядерну зброю, але не виключив ризиків.

Колишній агент ЦРУ Роберт Бер зазначає, що російський диктатор Путін уже загнаний у глухий кут. Проте він не поступиться і не погодиться на деескалацію. Тому вся ця ситуація збільшує ризик застосування Путіним ядерної зброї.

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