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"У нього немає вибору": що загрожує Україні після інавгурації Путіна - експерт

Ангеліна Підвисоцька
6 травня 2024, 22:42
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Російський диктатор тримається за війну, бо це єдиний спосіб утриматися при владі.
Володимир Огризко, Володимир Путін
Чого чекати Україні після інавгурації Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

7 травня відбудеться інавгурація російського диктатора Володимира Путіна і він уже вчетверте стане "директором" РФ. Саме війна, яку він розв'язав проти України, є способом зберегти владу. Через це Путін буде йти до кінця, адже у нього немає іншого виходу. Про це в інтерв'ю Главреду заявив дипломат, колишній міністр закордонних справ, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

"Для Путіна війна - це збереження влади. Якщо війна закінчується і результатів немає, то немає і Путіна. Царі в Росії мають бути або переможними, або їх змінюють - така логіка дій російської політичної традиції", - сказав Огризко.

Він додав, що Україні потрібно робити все, щоб це зрозуміли і західні партнери, адже багато хто досі вірить у те, що з Путіним можна домовитися.

відео дня

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко - український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім - незалежної України) - з 1978 року. Перша посада Огризка в зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу преси, яку він отримав одразу після закінчення Київського державного університету ім. Т.Шевченка.

У 1992 році Огризку присвоєно ранг надзвичайного і повноважного посла України. З 1992 до 1996 року він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік - посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005 - перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007 року призначений на посаду міністра закордонних справ України в коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнений Верховною Радою за ініціативою Кабміну.

17 березня 2009 року призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Покинув пост разом зі звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив у партію Наша Україна. У липні 2012 року він здав повноваження члена президії та заступника голови політради партії і припинив своє членство в ній.

З вересня 2014 р. дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время, Українська правда.

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Президентські "вибори" в РФ

Як повідомлялося раніше, у той час як кремлівські ЗМІ щосили рапортують про черги охочих проголосувати за Путіна, опозиційні медіа пишуть про зростаюче невдоволення серед росіян - у мережі поширюються зроблені громадянами країни-агресора фотографії із зіпсованими бюлетенями. На деяких виборці залишали вельми ємні написи: "Крим - це Україна", "Слава Україні" тощо.

Також ЗМІ пишуть про посилення охорони дільниць. Наприклад, у Єкатеринбурзі на вході до виборчих дільниць від голосувальників просять здавати запальнички, щоб уникнути підпалів урн.

Як відомо, російські "вибори" проводилися на захоплених територіях України. "У Росії немає легітимних підстав для подібних дій на території України", - зокрема заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Голланд.

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війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Володимир Огризко мирні переговори з Росією
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