"Сценарій України" для Боснії: Росія пригрозила країні війною, якщо вона піде до НАТО

Росія не вірить, що Боснія вступить до НАТО, але загрожує їй війною / Reuters

Посол Росії у Боснії і Герцеговині Ігор Калабухов вибухнув погрозою на адресу держави. Він сказав, що Сараєво може приймати самостійні рішення щодо інтеграції до НАТО, однак Москва може відреагувати таким же чином, як і проти України.

"Якщо вона (Боснія і Герцеговина) вирішить бути учасником чогось, це внутрішня справа. Але інша справа - наша реакція. На прикладі України ми показали, чого ми очікуємо. Якщо буде загроза, ми будемо реагувати", - цитує заяву Балканський оглядач.

Також він вважає, що у БіГ немає перспектив вступу до НАТО, оскільки в країні "немає консенсусу, і БіГ не буде так легко прийняти рішення за цих обставин".

Крім того, посол додав, що у Москви наразі немає плану щодо Боснії, реагувати збираються "аналізуючи стратегічну і геополітичну ситуацію".

Керівник Президії Боснії і Герцеговини Желько Кошмич виступив із засудженням таких погроз на адресу країни. Він сказав, що таку заяву, з прикладом ситуації з Україною, слід трактувати однозначно.

"Повідомлення російського посла про те, що реакція Росії піде, приведення прикладу України, проти якої Росія здійснює агресію, однозначно, але одночасно неприйнятно для Боснії і Герцеговини", - підкреслив Желько Кошмич.

Нагадаємо, у 2010 році Боснія і Герцеговина отримала План дій щодо членства в НАТО. Однак Сербська частина держави, Республіка Сербська, у 2017 оголосила про свій військовий нейтралітет.