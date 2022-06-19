Саміт щодо статусу країни-кандидата для України: Шольц ініціює спрощення вступу до ЄС

Євросоюз повинен модернізувати свої структури, щоб підготуватися до розширення блоку - Шольц / Колаж Reuters

Європейському Союзу слід провести роботу, спрямовану на підготовку до розширення блоку і полегшення вступу до наднаціонального утворення нових держав. ЄС слід оновити свої структури і механізми ухвалення рішень. В майбутньому неможливо буде щось вирішувати шляхом одноголосного голосування всіх країни. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

Як повідомляє DPA, він сказав про те, що Євросоюзу слід провести підготовку до розширення свого блоку, а також полегшити вступ держав.

читайте такожПлани удару щодо РФ і газового ембарго: у Зеленського зробили заяву за підсумками візиту лідерів ЄСЗа його словами, готуватися треба як самому ЄС, так і державам-кандидатам на вступ до наднаціонального утворення.

"Щоб це відбулося (розширення блоку, - ред.), ЄС повинен модернізувати свої структури і процеси ухвалення рішень. Неможливо буде в майбутньому вирішувати одноголосним голосуванням все, що вирішується одноголосно сьогодні", - сказав Шольц.

Олаф Шольц висловив сподівання, що йому вдасться виступити з такою ініціативою на саміті Євросоюзу, який має відбутися 24 та 25 червня, коли 27 учасників об'єднання розглянуть заявки на надання статусу країни-кандидата в ЄС для України, Молдови та Грузії.

Статус країни-кандидата в ЄС для України

Європейська комісія в п'ятницю, 17 червня, винесла рекомендацію щодо надання Україні статусу країни-кандидата для вступу до Євросоюзу. Очільниця ЄК Урсула фон дер Ляйен офіційно зробила заяву про те, що Київ виконав вже 80% вимог ЄС. Відтепер українська держава має попрацювати над реформами у сферах верховенства права, боротьби з корупцією, а також впливом великих бізнес-груп на політику.

Президент Володимир Зеленський підтримав рішення Єврокомісії. За його словами, наразі Україна очікує на позитивний вердикт Європейської Ради.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що для початку перемови н щодо вступу України до Євросоюзу потрібно перейти до виконання переліку вимоги. Серед них реформа Конституційного Суду, боротьба з корупцією, призначення керівників антикорупційних органів та вирішення інших питань.

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