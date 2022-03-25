"Мій крок до війни з РФ": український моряк, який затопив яхту путінського олігарха, пішов у ЗСУ

Тарас Остапчук / CNN

Стала відома доля українського моряка Тараса Остапчука, який раніше служив на яхті російського олігарха Олександра Міхєєва і затопив розкішне судно в Іспанії через помсту після ракетного обстрілу РФ Києва.

Як говориться в матеріалі CNN, Остапчук - колишній головний механік яхти Lady Anastasia, яка належала гендиректору Рособоронекспорту Міхєєву.

Українець намагався її потопити після того, як дізнався, що РФ почала війну проти України і обстрілює мирні українське міста.

"Зараз я служу в армії, і сподіваюся, що моя служба наблизить нашу перемогу", - сказав він.

У матеріалі наголошується, що протягом 10 років Остапчук працював на посаді, яку багато хто міг би назвати мрією, в якості головного інженера на розкішній яхті олігарха РФ.

"Це був мій перший крок до війни з Росією", - розповів українець про свій вчинок.

Остапчук сказав, що попрямував в машинне відділення Леді Анастасії, де відкрив клапан, з'єднаний з корпусом корабля. Коли всередину хлинула вода, він попрямував в каюту екіпажу, де відкрив ще один клапан.

"Крім мене на борту перебували ще три члени екіпажу. Я оголосив їм, що судно тоне, і вони повинні піти", — сказав він.

/ CNN

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що іспанський суд, дізнавшись обставини інциденту з яхтою ціною 7 мільйонів євро, виправдав українського моряка.

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