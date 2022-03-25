"Мій крок до війни з РФ": український моряк, який затопив яхту путінського олігарха, пішов у ЗСУ

Тарас Остапчук намагався потопити яхту Олександра Міхєєва після того як дізнався, що РФ почала війну проти України.
Стала відома доля українського моряка Тараса Остапчука, який раніше служив на яхті російського олігарха Олександра Міхєєва і затопив розкішне судно в Іспанії через помсту після ракетного обстрілу РФ Києва.
Як говориться в матеріалі CNN, Остапчук - колишній головний механік яхти Lady Anastasia, яка належала гендиректору Рособоронекспорту Міхєєву.
Українець намагався її потопити після того, як дізнався, що РФ почала війну проти України і обстрілює мирні українське міста.
"Зараз я служу в армії, і сподіваюся, що моя служба наблизить нашу перемогу", - сказав він.
У матеріалі наголошується, що протягом 10 років Остапчук працював на посаді, яку багато хто міг би назвати мрією, в якості головного інженера на розкішній яхті олігарха РФ.
"Це був мій перший крок до війни з Росією", - розповів українець про свій вчинок.
Остапчук сказав, що попрямував в машинне відділення Леді Анастасії, де відкрив клапан, з'єднаний з корпусом корабля. Коли всередину хлинула вода, він попрямував в каюту екіпажу, де відкрив ще один клапан.
"Крім мене на борту перебували ще три члени екіпажу. Я оголосив їм, що судно тоне, і вони повинні піти", — сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що іспанський суд, дізнавшись обставини інциденту з яхтою ціною 7 мільйонів євро, виправдав українського моряка.
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