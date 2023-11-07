Мегаяхту Путіна за пів мільярда євро спустили на воду в Італії - розслідування

Судно знаходилося в порту Marina di Carrara з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

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Спущена на воду супер-яхта Володимира Путіна / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Арештована яхта президента Росії Володимира Путіна "Шехерезада" (Scheherazade) спущена на воду в Італії.

Як йдеться в матеріалі на YouTube-каналі eSysman SuperYachts, це вже четвертий візит авторів блогу до італійських суднобудівників, на верфі яких була помічена на ремонті "мегаяхта" "Шехерезада".

За даними фахівців, судно знаходилося в порту Marina di Carrara з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Що відомо про яхту Путіна "Шехерезада"

Про те, що "Шехерезада" належить Путіну, стало відомо після розслідування команди Навального. Розслідувачі вивчили список всіх, хто працює на яхті. Список був складений в тому ж італійському порту, де виявили яхту, — Marina di Carrara.

У документі були імена кожного члена екіпажу та всі їхні дані, від дати народження до номера візи. Всі імена були російськими, майже всі пов'язані з Федеральною службою охорони (ФСО). На будівництво яхти Путіна було витрачено 583,1 млн євро, встановило пізніше "Досьє".

У травні яхту заарештував уряд Італії. Фінансова поліція встановила "наявність значних економічних і ділових зв'язків бенефіціарного власника човна "Шехерезада" з видатними представниками російського уряду".

Дивіться відео - в Італії спустили на воду яхту Путіна:

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Львові суд віддав державі заарештовану яхту кума Путіна Медведчука. Тепер яхта Віктора Медведчука, яка носить назву Royal Romance, буде передана в розпорядження українських фахівців з багатопрофільного агентства.

Раніше повідомлялося про те, що в Італії заарештували розкішну мега-яхту Путіна. В італійському місті Марина-ді-Каррара через санкції заарештували суперяхту Шехерезада (Scheherazade), яку пов'язували з президентом Володимиром Путіним.

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