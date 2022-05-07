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Кінець "Шахерезади": в Італії заарештували розкішну мегаяхту Путіна

7 травня 2022, 00:38

Суперяхту Scheherazade почали готувати до відплиття.

Володимир Путін
Володимир Путін / Фото Reuters

В італійському місті Марина-ді-Каррара через санкції заарештували суперяхту Шехерезада (Scheherazade), яку пов'язували з президентом Володимиром Путіним.

У Міністерстві економіки і фінансів Італії не називають, кому належить яхта, і згадують тільки "значні зв'язки номінального власника судна з видними представниками уряду Росії та іншими учасниками [санкційного списку]".

Влада Італії почала розслідування, щоб встановити власника 140-метрової яхти, що знаходилася на ремонті в порту з вересня 2021 року, після російського вторгнення в Україну. Її вартість SuperYachtFan раніше оцінював в 700 млн доларів.

Капітан судна в розмові з New York Times заперечував, що "коли-небудь бачив Путіна" і що той "коли-небудь був на яхті". У травні газета писала, що суперяхту почали готувати до відплиття. Представники фінансової поліції Італії говорили, що не змогли б зупинити яхту до закінчення розслідування, якби вона вирішила покинути порт.

Соратники опозиціонера Олексія Навального, до яких потрапив список членів екіпажу, з'ясували, що більшість з них були співробітниками Федеральної служби охорони. Частина з них працювали в резиденціях президента і на іншій яхті Graceful, яку теж пов'язували з Путіним.

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Володимир Путін війна Росії та України
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