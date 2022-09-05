З кислою міною і пом'ятим обличчям: Путін видав пропагандистський фейк про Україну

Путін видав пропагандистський фейк про Україну / скріншот з відео, Facebook Генштаб ЗСУ

Російський диктатор Володимир Путін вкотре видав цинічно-пропагандистську промову з приводу війни на Донбасі. Його цитують російські підконтрольні Кремлю ЗМІ.

Путін прибув з візитом на півострів Камчатка і під час молодіжного форуму знову згадав розв'язану Росією війну в Україні.

"Та трагедія, яка зараз відбувається на Донбасі ‒ результат діяльності націоналістичного режиму, який в 2014 році захопив владу, а потім розгорнув бойові дії на Донбасі", ‒ сказав російський диктатор.

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Причому на таких маячних тезах він не зупинився, а видав новий, ще більш маячний. І зазначив, що Росія нібито намагалася мирним шляхом "врегулювати конфлікт".

При цьому Путін з вкрай цинічною інтонацією "поспівчував" жителям Донбасу і похвалив терористів "Л/ДНР" ‒ мовляв, ті "воюють" набагато краще професійних бійців.

Причому виглядав російський диктатор вкрай непрезентабельно - щосили хизуючись дуже пом'ятим обличчям.

Нагадаємо, раніше колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив-представник найближчого оточення Путіна по таємних каналах посилає на захід сигнали про бажання домовлятися про мир.

За його словами, настрої в Кремлівській еліті панічні. І нібито найбільш опозиційно налаштований до Путіна шар російського населення-уряд РФ.

До того влада Великобританії запустила новий пакет санкцій щодо оточення президента Росії Володимира Путіна. В обмежувальному списку опинилися колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку в ЗМІ називають "дружиною Путіна", а також його колишня дружина Людмила. Крім того, в списку опинилися інші особи-родичі глави РФ.

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