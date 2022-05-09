Китай не дає Путіну дотягнутися до "ядерної кнопки" – ексдепутат Держдуми

Китай не дає Путіну дотягнутися до "ядерної кнопки" – Гудков/ Reuters

Китай займає нейтральну позицію у війні РФ проти України. Проте для КНР зараз не потрібна ядерна війна, тому Пекін стримує Путіна від натискання на "ядерну кнопку".

Таку думку висловив колишній депутат Держдуми Росії Геннадій Гудков, повідомляє 24 канал. За його словами, китайці дуже впливають на російського диктатора, щоб він не застосовував ядерної зброї.

"Я не можу навести ніяких фактів у підтвердження цього, але, на мою думку Китай готовий дуже сильно вдарити Путіну по руках, як тільки він потягнеться до ядерної кнопки", – сказав Гудков.

При цьому ексдепутат Держдуми наголосив, що Москва розуміє лише мову сили.

"Може й дійсно роль Китаю у збереженні всієї цивілізації. Я бажаю китайцям жорсткіше тиснути на Кремль, бо там розуміють лише силу", – зазначив він.

Раніше ексзаступник міністра фінансів РФ, експерший заступник голови Банку Росії Сергій Алексашенко висловив думку, що президент країни-агресорки РФ Володимир Путін може зважитися на ядерний удар. При цьому зараз він стоїть перед вибором не між тим, чи застосовувати таку зброю, а між тим, яким має бути цей ядерний удар – тактичним чи стратегічним.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що США і ЄС серйозно ставляться до погроз президента Росії Володимира Путіна з приводу ядерної війни і обіцяють, що держава-агресор отримає відповідь на такі дії.

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