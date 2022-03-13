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Палацовий переворот у Кремлі: ексдепутат Держдуми оцінив сценарій ліквідації Путіна

13 березня 2022, 18:59

У РФ питання зміни влади буде необхідно вирішувати шляхом збройного повстання, каже Ілля Пономарьов.

путина
Володимир Путін / Reuters

Змова проти президента РФ Володимира Путіна цілком вірогідна, заявив колишній депутат Державної Думи Ілля Пономарьов.

"Я вважаю, що це можливо. Але поступово. Чим більше буде тиск, чим більше буде сповзати в прірву вся ця ситуація, тим більше буде шансів. Я думаю, що бізнес може спробувати грошима організувати когось із силовиків для того, щоб щось зробити. Це найбільш ймовірно, якщо говорити про верхівкову історію. Але вважаю, що нам потрібно буде вирішувати питання шляхом збройного повстання", - підкреслив він в інтерв'ю НВ.

Він також оцінив ймовірність того. що російські еліти можуть піти на фізичне усунення Путіна.

"Вона істотно вище, ніж раніше, але все одно маленька. Якщо раніше вона була 1 до 1000, то зараз — 1 до 100. Я думаю, що, по-перше, потрібно, щоб було зафіксовано все-таки військову поразку Росії в Україні. По-друге, я думаю, що треба максимально займатися озброєнням загонів опозиціонерів", - додав Пономарьов.

читайте такожПутін сидить на стероїдах: західні спецслужби розкрили страшний діагноз президента РФ

Нагадаємо, раніше в Головному управлінні розвідки розповіли про те, що в Росії тільки президент Володимир Путін і міністр оборони Сергій Шойгу підтримують продовження повномасштабного військового вторгнення на територію України. Всередині російського військово-політичного керівництва з'явилися проблеми, всі інші виступають проти продовження так званої спецоперації.

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Володимир Путін Ілля Пономарьов
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