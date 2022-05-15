Поразка Росії та повалення Путіна: колишній депутат Держдуми назвав умову зміни влади у Кремлі

Путін - Акелла, який промахнувся, і кульгаючи на всі лапи качка - Гудков / Reuters

Президент РФ Володимир Путін може бути відсторонений від влади в результаті поразки у війні проти України. Так звана ідеологія, пов'язана з Путіним, завершиться, коли еліти усунуть правлячий режим. Також слід провести "деідіотізацію" держави, оскільки Росія за час правління чинної влади запустила машину з обдурювання людей. Про це заявив колишній депутат російської Держдуми, полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що Путіна відсторонять від влади після військової поразки у війні проти України. Він вже став "кульгавою качкою". Після програшу російських військ на полі бою еліти задумаються над тим, щоб оформити відсторонення президента РФ.

читайте такожПереворот у РФ і повалення Путіна - інсайд української розвідки"Путіна не можна залишати при владі. Яким способом? Військові поразки. Путін - Акелла, який промахнувся. Путін - вже не мачо, а кульгаюча на всі лапи качка і тому подібне. Ось тоді еліти задумаються над тим, щоб його прибрати і усунути, і тоді буде кінець путінізму", - сказав Гудков.

Також він додав, що крім "депутінізаціі" у Росії потрібно буде провести і "деідіотізацію", тому що в країні було запущено механізм щодо обдурювання людей.

"Путіну вдалося запустити конвеєр з обдурювання людей, перетворення їх на кінчених ідіотів, що підтримують найогидніші справи на планеті", - підкреслив Геннадій Гудков.

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Війна Росії проти України

Збройні сили України у Луганській області, районі села Білогорівка на річці Сіверський Донець, завдали нищівного удару по військах Росії. Окупанти споруджували понтонну переправу, намагаючись перейти на інший берег річки і оточити українські війська. Ворожі підрозділи зазнали серйозних втрат.

Британський військовий експерт, вчений Королівського коледжу Лондона Майкл Мартін сказав, що наступ Росії на півдні і сході вже досяг свого піку. Російські окупаційні війська перейшли в оборону, а ЗСУ в контрнаступ. Картина підтверджується успішними діями української армії в напрямку Херсона та Харкова, де сили оборони України успішно б'ють загарбників.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що під час контратаки ЗСУ на Ізюмському напрямку вдалося суттєво відтіснити підрозділи російської армії. З військової точки зору така ситуація може вказувати на появу ознак величезного перелому на напрямку ключового удару.

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