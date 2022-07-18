Шантаж, пропаганда та брехня: Кулеба назвав справжню мету Путіна та попередив про пастку

Путін хоче занурити в кризу всю Європу-Кулеба / УНІАН

Лідер країни-агресора Володимир Путін хоче не тільки повністю знищити Україну, але і занурити в кризу всю Європу, йдеться в зверненні міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Ради ЄС.

"Путін хоче вкрасти нормальне життя і стабільність у кожної європейської сім'ї. Енергетичним шантажем і зростанням цін, дефіцитом продовольства, пропагандою і брехнею, спробами дестабілізувати уряди. Справжня мета Росії - страждання Європи. Путін хоче, щоб європейці і росіяни жили однаково погано", - сказав Кулеба.

За словами очільника МЗС, Путін хоче налаштувати громадську думку проти чинних урядів, сподіваючись замінити їх на радикальні сили, які будуть більш прихильні до Росії.

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"Відступити і підкоритися його вимогам не вийде, і це ніколи не працювало. Це пастка. Я впевнений, що в наступні тижні з'являться нові проросійські голоси, які будуть підштовхувати громадську думку до необхідності дати Путіну те, чого він хоче, аби він залишив Європу в спокої", - зазначив міністр.

Кулеба підкреслив, якщо Росія зараз відчує слабкість, наслідки будуть набагато гірші за все, з чим ми вже маємо справу.

Нагадаємо, раніше російські офіційні особи пригрозили подати до суду через публікацію в швейцарській газеті Neue Zurcher Zeitung мему з президентом РФ Володимиром Путіним.

У листі головному редактору NZZ Еріку Гуйеру (Eric Gujer), опублікованому на сайті посольства Росії в Швейцарії, було зазначено, що російська сторона "обурена" публікацією "образливої карикатури на Президента Російської Федерації" і залишає за собою право звернутися до суду з позовом про захист честі.

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