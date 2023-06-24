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Російські добровольці закликали своїх прихильників і військових до повстання

Дмитро Відоменко
24 червня 2023, 16:07 оновлено 24 червня, 16:09
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Російські добровольці (і з ЛСР, і з РДК) на тлі бунту, який підняв у Росії ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, закликали до негайного повстання.
Російські добровольці
Російські добровольці озвучили свою думку з приводу "пригожинського" бунту / колаж Главред, Легіон "Свобода Росії", скріншот

Російські добровольці - як з легіону "Свобода Росії" , так і з російського добровольчого корпусу-прореагували на збройний заколот, який підняв у країні-агресорі РФ ватажок ПВК"Вагнера" Євген Пригожин.

Перше закликавши російських військових до силового перевороту проти керівництва РФ, що "опустив країну на дно".

"Солдати, офіцери - Ваш час настав. Розгорніть свою зброю на вежі Кремля, не дайте усобицам втопити Росію в крові. Пора припинити безглузде і жорстоке вбивство українців, загибель на фронті тисяч росіян і повернутися додому: туди, де ви зараз потрібні. Наші соратники, друзі. Не бійтеся: зло буде повалено, вони все підуть. Адже диктатори завжди йдуть. А Легіон прийде", - закликали росіян добровольці легіону.

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У РДК теж закликали своїх прихильників скористатися моментом і негайно повставати.

"Кривавий тиран вчепився мертвою хваткою в свій трон і готовий вбивати населення вже російських міст - всі бачили відео вибухів у Воронежі і Ростові-на-Дону, кадри розстрілу звичайної сім'ї бійцями Росгвардіі. Сам Путін, за моєю інформацією, вже евакуйований на Валдай, слідом за ним залишають Москву на своїх бізнес-джетах і представники російської "еліти". Фронт починає валитися - деморалізовані і позбавлені управління солдати армії РФ просто залишають свої позиції. В районі Бахмута і на запорізькому напрямку бійці ЗСУ просуваються, не зустрічаючи опору", – сказали вони.

Збройний бунт ПВК Вагнера

Нагадаємо, напередодні ватажок бандформувань ПВК Вагнер Євген Прігожин звинуватив кадрових російських окупантів Міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з Міноборони.

24 червня вранці Пригожин заявив, що бойовики ПВК Вагнера взяли під контроль всі військові об'єкти в Ростові-на-Дону. Також, за його словами, вагнерівці за ніч збили три вертольоти російських військ.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що Пригожин почав збройний заколот. "Звертаюся до росіян, військових і силових відомств і до тих, кого обманом і погрозами штовхнули на шлях збройного заколоту те, з чим ми зіткнулися — це зрада".

Як підкреслив радник глави офісу президента Михайло Подоляк, заколот ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина проти влади країни-окупанта Росії – фактично початок громадянської війни.

Він додав, що старт контрнаступу армії України призвів до розколу російських еліт. Все йде за сценарієм, про який говорилося ще в минулому році.

Інші новини:

Євген Пригожин ПВК Вагнера Легіон Свобода Росії Російський добровольчий корпус (РДК)
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