"Росіяни лютували": Путін зненавидів Зеленського з першої зустрічі - WSJ

Володимир Зеленський і Володимир Путін / Reuters

Президент РФ Володимир Путін відчуває по відношенню до президента України Володимира Зеленського ненависть.

Господар Кремля зненавидів українського президента з першої зустрічі на саміті "нормандської четвірки" у Франції, пише The Wall Street Journal.

Видання зазначає ,що Зеленський "викликав презирство Путіна на їх першій і поки єдиній зустрічі - саміті в Парижі в грудні 2019 року, де Макрон і Меркель намагалися вийти з глухого кута з виконанням Мінських угод".

Однією з головних причин може бути те, що Зеленський категорично відкинув російську інтерпретацію угод.

"Росіяни були в люті", - цитує WSJ високопоставленого французького чиновника.

За його словами, багато присутніх на тій зустрічі переконані, що російський лідер зненавидів молодого українського колегу.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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