"Росіяни лютували": Путін зненавидів Зеленського з першої зустрічі - WSJ

Російський лідер, що старіє, зненавидів молодого українського колегу.
Президент РФ Володимир Путін відчуває по відношенню до президента України Володимира Зеленського ненависть.
Господар Кремля зненавидів українського президента з першої зустрічі на саміті "нормандської четвірки" у Франції, пише The Wall Street Journal.
Видання зазначає ,що Зеленський "викликав презирство Путіна на їх першій і поки єдиній зустрічі - саміті в Парижі в грудні 2019 року, де Макрон і Меркель намагалися вийти з глухого кута з виконанням Мінських угод".
Однією з головних причин може бути те, що Зеленський категорично відкинув російську інтерпретацію угод.
"Росіяни були в люті", - цитує WSJ високопоставленого французького чиновника.
За його словами, багато присутніх на тій зустрічі переконані, що російський лідер зненавидів молодого українського колегу.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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