У руках Путіна припинення війни в Україні - МЗС Німеччини

Бербок сказала, що Німеччина пропонує посилення військової допомоги українському уряду.
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що відповідальність за припинення війни в Україні твердо лежить на президентові Росії Володимирі Путіні, пише CNN.
"Це в руках Путіна. Він Той, хто без будь-якої причини почав війну. Тепер він зобов'язаний припинити війну", - сказав Бербок.
За її словами, Путін сам почав війну проти мирного населення.
"Жорстока реальність полягає в тому, що сам Путін вирішив вести війну проти мирного населення і вести війну проти Європейського мирного порядку", - сказала вона.
Також Бербок сказала, що Німеччина пропонує посилення військової допомоги українському уряду.
"Ми знаходимося в ситуації, коли НАТО солідарно з Україною, а з іншого боку, є Росія, яка чітко дала зрозуміти, що для них немає червоних ліній", - додала вона.
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