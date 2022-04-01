У руках Путіна припинення війни в Україні - МЗС Німеччини

В руках Путіна припинення війни в Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що відповідальність за припинення війни в Україні твердо лежить на президентові Росії Володимирі Путіні, пише CNN.

"Це в руках Путіна. Він Той, хто без будь-якої причини почав війну. Тепер він зобов'язаний припинити війну", - сказав Бербок.

За її словами, Путін сам почав війну проти мирного населення.

"Жорстока реальність полягає в тому, що сам Путін вирішив вести війну проти мирного населення і вести війну проти Європейського мирного порядку", - сказала вона.

Також Бербок сказала, що Німеччина пропонує посилення військової допомоги українському уряду.

"Ми знаходимося в ситуації, коли НАТО солідарно з Україною, а з іншого боку, є Росія, яка чітко дала зрозуміти, що для них немає червоних ліній", - додала вона.

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