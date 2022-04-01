Зеленський і Путін можуть зустрітися у Стамбулі – Ердоган/ Фото Reuters

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що зустріч українського президента Володимира Зеленського та російського Володимира Путіна може відбутися у Стамбулі.

Відповідну заяву турецький лідер зробив у п’ятницю, 1 березня, перед зустріччю з Путіним, яка повинна розпочатися о 16:00. Про це пише турецьке видання Milliyet.

"Якщо ми зможемо провести такий саміт лідерів у нашому Стамбулі і врешті-решт ухвалимо рішення перетворити цю негативну тенденцію на позитивну з двома лідерами, ми, як Туреччина, будемо дуже раді цьому", – зазначив Ердоган.

Нагадаємо, 31 березня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Розмова відбулася напередодні запланованого дзвінка Ердогана Путіну.

Повідомлялося, що турецький президент, зокрема, повторив українському лідеру свою пропозицію провести в Туреччині зустріч Зеленського і Путіна.

Раніше радник голови ОП Олексій Арестович оцінив, як зараз ідуть переговори між Україною і Росією. За його словами, демілітаризації і денацифікації в переговорному процесі більше немає. Намітився конструктив. Переговорна група проводить підготовку Рамкової угоди до зустрічі президентів Зеленського і Путіна.

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