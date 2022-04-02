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Бліцкриг провалився: глава Луганської ВЦА розповів про запасний план Путіна

2 квітня 2022, 13:25

Сергій Гайдай вважає, що під Києвом ще будуть важкі бої. Зараз окупанти відводять сили, щоби зализати рани, відремонтувати техніку, поповнити батальйони.

Сергій Гайдай
Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині / Фото Суспільне

Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай розповів про ситуацію в регіоні та про запасний план окупантів.

За його словами, зараз в тій частині Луганської області, яка перебуває під контролем України є захист.

"Там, де Попасна, Золоте, лінію оборони вибудували давно. Другий місяць вони б'ють з усього, що є, але прорватися там не можуть. Зараз йде накопичення техніки, особового складу, чеченців, свіжомобілізованих, росіян. Я думаю, кілька днів, поки будуть чекати техніку і людей, будуть "прасувати" всі наші міста", - сказав Гайдай в інтерв'ю Суспільному.

За його словами, під Києвом ще будуть сильні та важкі бої.

"Відводять назад - позализувати рани, відремонтувати техніку, поповнити бригади і батальйони, які приходять з новими людьми. Давайте також не будемо забувати про Білорусь. Так, це буде кінець Лукашенка, але він робитиме все, що скаже Путін", - вважає Гайдай.

Глава Луганщини вважає, що всі плани Путіна провалилися - "бліцкриг", захоплення Харкова, Києва, Одеси, Миколаєва.

"Вивести "Л/ДНР" до кордонів Донецької та Луганської областей - це, напевно, запасний план, який вони будуть відпрацьовувати, і кинуть на це всі зусилля", - вважає Гайдай.

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Як повідомляв Главред, станом на 12 березня російські загарбники окупували близько 70% території Луганської області, де налаштовують російське телебачення і контроль за цивільним населенням.

4 березня мер міста Рубіжне Сергій Хортів перестав виходити на зв'язок. У зв'язку з чим був призначений новий керівник міста.

1 квітня стало відомо, що Хортів, який раніше вже підтримував сепаратистів, знову переметнувся на бік російських окупантів. У мережі з'явилося відео, на якому Хортів називає ЗСУ "нацистами", які нібито влаштували "геноцид місцевого населення", закликає скласти зброю. Російських окупантів називає визволителями, які прийшли "рятувати дітей, жінок і літніх людей". А винними у війні мер-колаборант вважає "Європу з Америкою".

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