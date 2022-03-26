Командир танкового полку РФ застрелився, а "розконсервовані" танки виявилися непридатними – розвідка

Знищена російська техніка в українських полях/ t.me/Zhyvytskyy

Росія хотіла поповнити запаси своєї техніки для війни проти України за рахунок тих одиниць, які були на зберіганні. Проте як тільки "законсервовану" техніку витягли "на світ Божий", виявилося, що вона раніше була тихенько розкрадена.

РФ зараз створює ремонтно-відновлювальні бази, на яких хоче спробувати привести до ладу техніку, яка була на тривалому зберіганні. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Зокрема, на аеродромі в СМТ Клімове Брянської області (35 км від кордону України) противник розгортає ремонтно-відновлювальну базу (РВБ). Наразі ворожа РВБ намагається "поставити в стрій" значну кількість техніки, яка прибуває зі складів тривалого зберігання. Стан цієї техніки здебільшого вкрай незадовільний, що унеможливлює її повноцінне використання", – зазначили в українській розвідці.

Також Росія створює місця, де планує зберігати техніку, яка була виведена з ладу під час участі у боях в Україні.

Зараз для РФ гостро постало питання того, що багато техніки неможливо привести до ладу після "розконсервації" зі складів, кажуть в українській розвідці. За час, поки бойові машини стояли на складах, вони були повністю розграбовані – з них познімали оптичні прилади та електроніку, яка містить дорогоцінні метали.

В ГУР Міноборони України навели приклад ситуації у 4-й танковій дивізії Росії. Там після "розконсервації" з’ясувалося, що лише один танк із 10 перебуває в більш-менш працездатному стані, а інші 9 – повністю розукомплектовані. У деяких з них немає навіть двигунів. Тому зараз плани з передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання, фактично зірвані, кажуть в ГУР.

Також українській розвідці стало відомо, що командир 13-го танкового полку 4-ї танкової дивізії Росії застрелився.

Нагадаємо, уже низка країн НАТО виступили за відправку миротворців в Україну. Якщо в Україні відбудеться найгірший сценарій, до Європи відправляться десятки мільйонів біженців, вважає Матеуш Моравецький.

Раніше український соціолог заявив, що війна Росії проти України не закінчиться, поки при владі в РФ перебуває Володимир Путін. Також він зазначив, що інтенсивні бої в Україні триватимуть ще до кінця квітня.

Також раніше повідомлялося, що розхвалена в Росії "наворочена" техніка є лише на картинках і в планах, а в реальності армія Путіна воює в основному тим, що залишилося від СРСР. Експерти пояснили, чому РФ не використовує свою суперсучасну зброю – літак Су-57, танк Т-14 Армата, ракети Циркон.

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