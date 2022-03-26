УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Командир танкового полку РФ застрелився, а "розконсервовані" танки виявилися непридатними – розвідка

26 березня 2022, 13:02

В Росії застрелився командир 13-го танкового полку 4-ї танкової дивізії, повідомила українська розвідка.

Знищена російська техніка в українських полях/ t.me/Zhyvytskyy

Росія хотіла поповнити запаси своєї техніки для війни проти України за рахунок тих одиниць, які були на зберіганні. Проте як тільки "законсервовану" техніку витягли "на світ Божий", виявилося, що вона раніше була тихенько розкрадена.

РФ зараз створює ремонтно-відновлювальні бази, на яких хоче спробувати привести до ладу техніку, яка була на тривалому зберіганні. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Зокрема, на аеродромі в СМТ Клімове Брянської області (35 км від кордону України) противник розгортає ремонтно-відновлювальну базу (РВБ). Наразі ворожа РВБ намагається "поставити в стрій" значну кількість техніки, яка прибуває зі складів тривалого зберігання. Стан цієї техніки здебільшого вкрай незадовільний, що унеможливлює її повноцінне використання", – зазначили в українській розвідці.

Також Росія створює місця, де планує зберігати техніку, яка була виведена з ладу під час участі у боях в Україні.

Зараз для РФ гостро постало питання того, що багато техніки неможливо привести до ладу після "розконсервації" зі складів, кажуть в українській розвідці. За час, поки бойові машини стояли на складах, вони були повністю розграбовані – з них познімали оптичні прилади та електроніку, яка містить дорогоцінні метали.

В ГУР Міноборони України навели приклад ситуації у 4-й танковій дивізії Росії. Там після "розконсервації" з’ясувалося, що лише один танк із 10 перебуває в більш-менш працездатному стані, а інші 9 – повністю розукомплектовані. У деяких з них немає навіть двигунів. Тому зараз плани з передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання, фактично зірвані, кажуть в ГУР.

Також українській розвідці стало відомо, що командир 13-го танкового полку 4-ї танкової дивізії Росії застрелився.

Нагадаємо, уже низка країн НАТО виступили за відправку миротворців в Україну. Якщо в Україні відбудеться найгірший сценарій, до Європи відправляться десятки мільйонів біженців, вважає Матеуш Моравецький.

Раніше український соціолог заявив, що війна Росії проти України не закінчиться, поки при владі в РФ перебуває Володимир Путін. Також він зазначив, що інтенсивні бої в Україні триватимуть ще до кінця квітня.

Також раніше повідомлялося, що розхвалена в Росії "наворочена" техніка є лише на картинках і в планах, а в реальності армія Путіна воює в основному тим, що залишилося від СРСР. Експерти пояснили, чому РФ не використовує свою суперсучасну зброю – літак Су-57, танк Т-14 Армата, ракети Циркон.

Читайте також:

viber
війна в Україні танки військова техніка вторгнення Росії ГУР
Реклама
Популярне
Гороскоп для України: мольфарка розповіла, коли чекати найнебезпечніших днів війни з РосієюГороскоп для України: мольфарка розповіла, коли чекати найнебезпечніших днів війни з Росією Привид Києва живий, пішов у небо інший Герой УкраїниПривид Києва живий, пішов у небо інший Герой України Коли закінчиться війна в Україні: астролог назвала небезпечний період та дату затишшя на фронтіКоли закінчиться війна в Україні: астролог назвала небезпечний період та дату затишшя на фронті Дочка Лаврова: що про неї відомо і де вона живеДочка Лаврова: що про неї відомо і де вона живе Згоріли ще два судна окупантів і 3000 тонн палива зі снарядами: деталі знищення російського корабля в БердянськуЗгоріли ще два судна окупантів і 3000 тонн палива зі снарядами: деталі знищення російського корабля в Бердянську

Останні новини

15:07

Чому росіяни завжди будуть виправдовувати війну "великих людей"

14:34

Застосування Росією ядерної зброї - все більш реальна ймовірність - Японія

14:33

Гороскоп на квітень 2022 для Водоліїв: помилковий діагноз, травма і повернення додому

14:26

Символи Z і V на військовій техніці окупантів: що можуть означати знаки найбільшої війни 21 століття в Європі

14:15

Путін втратив вже 7 російських генералів в Україні: що відомо про тиранів, які бомбили країнуВідео

Реклама
14:10

"Почнеться в будь-який момент": Лойко заявив про загрозу Третьої світової через війну в Україні

13:44

"Це нелюд": генерал РФ воює проти рідного брата-українця з ЗСУ

13:38

Сильні молитви під час війни: за мир в Україні та здоров'я воїнів

13:36

Палять танки і наносять удари по окупантах РФ: в Азові розповіли про військову ситуацію у Маріуполі

13:25

Славутич став новою гарячою точкою України: що відбувається у місті, куди вторглися окупантиФотоВідео

13:18

Путін загнав себе до власного капкануПогляд

13:02

Командир танкового полку РФ застрелився, а "розконсервовані" танки виявилися непридатними – розвідкаВідео

12:46

"Путінська верхівка не враховувала цей момент!": Данилко пояснив різницю між українцями та росіянами

12:32

Тікала від війни: у Маріуполі російський окупант вистрілив в обличчя дитиніВідео

12:28

"Усе скінчиться після смерті чи усунення Путіна": експерт назвав сценарії завершення війни і падіння РФВідео

12:28

Закінчити війну в Україні до травня: глава Миколаївської області оцінив перспективи

12:27

У Зеленського закликали влаштувати тотальну блокаду Росії, щоб запобігти світовій війні

12:16

Католицька пасха 2022: дати і традиції свята

12:02

Глава Миколаєвщини пояснив, в чому феномен Чорнобаївки

11:54

Варварська поведінка Путіна: низка країн НАТО за відправку миротворців в Україну - Польща

Реклама
11:54

Гороскоп на тиждень 28 березня - 3 квітня 2022 для всіх знаків зодіаку: Скорпіонам - удача, Дівам - гроші

11:53

Окупанти важко поранили лідера гурту Бумбокс Андрія ХливнюкаВідео

11:34

Людожерська Росія: як Кремль демонструє класичний приклад тупого саморуйнуванняПогляд

11:25

Різко похолодає і литимуть дощі: якою буде погода в Україні на початку квітня

11:11

Путін почав готуватися до вторгнення в Україну після перемоги Байдена на виборах США - правозахисники

11:11

Нідерланди приймають біженців з України-умови перебування та корисні контакти

11:00

Путін йде шляхом Гітлера і погрожує глобальною війною: історики пояснили, чим схожі два фюрери

10:55

Нічний кошмар російських танків: що відомо про ПТРК "Стугна-П", який випалює техніку окупантів

10:37

Понад 60% білоруських солдат та офіцерів не хочуть воювати проти України – АрестовичВідео

10:29

Гороскоп на завтра, 27 березня 2022: Ракам – важливий вибір, Дівам - заступництво долі

10:15

Хвалена зброя РФ існує лише у фантазіях генералів: чим насправді воює армія Росії

10:06

"Уламки сікли повітря над головами": орки підло поранили журналіста Андрія ЦаплієнкаВідео

10:01

Волочкова, Корольова, Успенська і не тільки: російські зірки, які мовчать про війну РФ проти України

09:27

У РФ назвали 4 умови, за яких вони можуть натиснути "ядерну кнопку"Відео

08:57

Путін наближає розвал Росії, але зістрибнути з "українського кола" йому не дадутьПогляд

08:44

Змучена Лоліта обурилася цінами в Росії через санкціїВідео

08:36

Харків'янка проїхала 350 км, щоби знайти свою кішку - неймовірна історія чотирилапої біженкиВідео

08:14

Перехід на літній час 2022 в Україні - коли переводити годинник

08:03

Українка в Парижі працює на сім'ю поплічника Путіна ПєсковаВідео

07:58

"Можеш купити квіти на похорон": в Італії співмешканець спалив українку, яка рятувалася від війни

Реклама
07:56

Гороскоп на сьогодні, 26 березня 2022: Близнюкам – удача, Левам - давня мрія

07:26

Калінінградська область є частиною польської території - польський генерал

07:10

Макрон анонсував "гуманітарну операцію" з евакуації МаріуполяВідео

06:42

ЗСУ ліквідували комбрига морської піхоти Чорноморського флоту

06:42

Чому в результаті війни в Україні програє КитайПогляд

06:23

"Буде багато європейської крові": у Зеленського розповіли, які країни наступними атакує РФ

06:19

У Росії заявили про завершення першого етапу війни в Україні і назвали наступну ціль

05:54

Байден обмовився і допустив відправку військових США в Україну та пояснив, чому сам не може поїхати

05:38

"Не думала, що побачу мою Україну в такому жаху": Могилевська показала життя жінок і дітей в умовах війни

05:12

Гороскоп для України на сьогодні - чого чекати і чим небезпечний 31-й день війни

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти