Збіговисько мародерів і найманців: у розвідці пообіцяли окупантам "пекло" в Україні

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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України бригадний генерал Кирило Буданов заявив, що незабаром для російських військових в Україні настане справжнє пекло.

"Наші воїни, наші військовослужбовці, навіть наші мисливці почнуть полювати на агресора, російські війська, з гвинтівками в лісах... Треба сказати, що скоро настане весна, наші ліси зазеленіють, і перед агресором розверзнеться справжнє пекло", - сказав він в інтерв'ю The Nation.

За його словами, незважаючи на відносний успіх українських військових у стримуванні росіян, "ситуація дуже складна".

"На нашій території великі російські сили, і вони оточили міста України. Що ж стосується перспектив миру, то, незважаючи на переговори, вони все ще залишаються туманними і непередбачуваними", - вказав Буданов.

Глава ГУР вказав, що "російська сторона ніколи не була передбачуваною в разі переговорів".

"Наша країна розуміє, з ким ми маємо справу, і ми не очікуємо тут ніякого дива. Ми маємо справу з армією злочинців, мародерів, найманців, і ми готові битися і перемагати", - заявив він.

Буданов звернув увагу на те, що "російське командування багато разів допускало прорахунки, і ми використовуємо ці прорахунки".

"Українська армія показала, що російська армія як друга армія у світі — це великий міф, це просто середньовічна концентрація живої сили, старі методи ведення війни", - сказав він.

Крім того, Буданов додав, що в України є багато інформаторів в російській армії.

"У нас багато інформаторів в російській армії, не тільки в російській армії, але і в їх політичних колах і в їх керівництві. У листопаді ми вже знали про наміри росіян, і ви бачите, що все вийшло. Що стосується дати, то вона змінювалася кілька разів", - зазначив він.

Також, за його словами, в України є багато інформаторів в чеченських рядах.

"Як тільки вони починають готувати будь-яку операцію, ми знаємо про це від наших інформаторів", — сказав Буданов.

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Раніше повідомлялося про те, що російські окупаційні війська більше не мають повного контролю над раніше захопленим Херсоном, повідомив високопоставлений чиновник Пентагону.

За його словами, українські сили зараз ведуть запеклі бої в Херсоні і вибивають російських окупантів.

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