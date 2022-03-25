Окупанти часом переходять воювати на бік України - розвідка

Російські окупанти / Олександр Єрмоченко

Військовослужбовці окупантів в окремих випадках не просто складають зброю, а й переходять воювати на бік України. Про це йдеться на офіційному каналі Головного управління розвідки Міноборони України в месенджері Телеграм.

"Все більше російських військовослужбовців не тільки відмовляються брати участь у війні проти України, а й переходять зі зброєю в руках на бік України для участі в боротьбі проти злочинного режиму Путіна", ‒ йдеться в тексті.

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Нагадаємо, раніше окремі російські олігархи вже обговорюють можливість фізичного усунення президента країни-агресора Росії Володимира Путіна. У РФ великий бізнес незадоволений санкціями, які були введені багатьма державами за війну Росії проти України.

Про це повідомляли в Головному управлінні розвідки Міноборони України.