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Ембарго на газ і нафту з РФ: експерт розповів, як ЄС може зупинити війну проти України

27 березня 2022, 15:39

Москва, як і раніше, отримує 500 мільйонів нафтодоларів на день від Євросоюзу, сказав Сергій Гурієв.

Нафта, ціни
Якщо ЄС відмовиться від газу і нафту з Росії, війну проти України буде зупинено - економіст / Reuters

Європейський Союз може зупинити війну Росії проти України, якщо впровадить заборону на купівлю російських газу і нафти. Таке рішення призведе до того, що у Москви не буде грошей на фінансування військової агресії. Ембарго змушені будуть сплатити і європейці, проте витрати не стануть критичними. Про це заявив економіст, професор економіки Паризької школи політичних наук Сергій Гурієв.

У матеріалі для IntelliNews він написав про те, що припинення Європою закупівель газу і нафти у Росії може стати найшвидшим способом завершити війну Москви проти Києва.

"Припинення закупівель російської нафти і газу, ймовірно, стане найшвидшим способом зупинити путінську війну в Україні. Він також є найбільш економічно ефективним", - вважає експерт.

За його словами, за це доведеться заплатити і європейцям, але витрати будуть оптимальними. За розрахунками німецьких економістів, відмова від російських енергоресурсів обійдеться Німеччині у 0,5-3% ВВП – близько 120-1200 євро на душу населення. Це можна порівняти з помірною рецесією, також подібний показник нижче економічних втрат, пов'язаних з пандемією коронавірусної інфекції.

Думку Гурієва підтримує лауреат Нобелівської премії Пол Круман. Він також вважає, що витрати не критичні. Як показують дослідження, реальні доходи європейців в результаті відмови від газу і нафти з РФ знизяться менш ніж на 1%. Повна відмова європейських країн від російського газу скоротить внутрішній валовий продукт європейської зони на 2%.

Наприклад, ФРН може впоратися з відмовою від газу і нафти з Росії.

"У уряду Німеччини достатньо фінансових ресурсів, щоб оздоровити німецьких споживачів за рахунок субсидування більш високих витрат на енергію з альтернативних джерел і компенсувати негативні наслідки для виробництва і ринку праці, як це було під час рецесії COVID. Оскільки зима закінчилася і потреба в газі для опалення зменшилася, це ідеальний момент, щоб замінити споживання газу і запасти якомога більше природного газу на наступну зиму" – вказує Гурієв.

Також він нагадав, що наразі Москва отримує 500 мільйонів нафтодоларів на день від Євросоюзу. Санкції вдарили по накопичених запасах грошей, але скарбниця продовжує поповнюватися.

"Незважаючи на те, що санкції усунули накопичений запас російських нафтодоларів, потік, як і раніше, становить понад 500 млн євро на день від постачань до Європейського Союзу", - додав Сергій Гурієв.

Підкреслюється, що якщо ціни на нафту залишаться на сьогоднішньому рівні, Росії вдасться вирішити свої фіскальні проблеми і складнощі з платіжним балансом. Нафтогазові доходи є базою російського бюджету. У минулому році, коли ціни на нафту були нижче, прямі податки на енергоносії становили 40% бюджету РФ при серйозних непрямих надходженнях від податку на прибуток організацій, ПДВ і податку на доходи фізичних осіб.

Бюджет Росії тримає баланс на рівні 44 долари за барель. Якщо доходи від газу і нафти надходитимуть і надалі, Москва вийде на профіцит бюджету.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що такі країни, як Німеччина, Австрія та Угорщина не готові відразу відмовитися від російських нафти і газу.

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новини Росії Євросоюз війна в Україні газ нафта війна Росії та України
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