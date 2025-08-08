Російська пропаганда тріумфує через чебурек, який з'їв Віткофф

Росіяни в прямому сенсі почали доїдати на американцями і пишаються цим.

https://glavred.net/world/rossiyskaya-propaganda-torzhestvuet-iz-za-chebureka-kotoryy-sel-vitkoff-10688120.html Посилання скопійоване

Чебурек виявився важливішим за політичні питання / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Головне:

У Росії те, що Віткофф з'їв чебурек, подали як перемогу

Фото сніданку американського чиновника поширили у Мережі

6 серпня спецпосланець президента США Стів Віткофф прибув у Москву з метою провести розмову з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. На перший погляд, цей візит мав би запам'ятатися росіянам через успіх проведених переговорів.

Однак пропаганда країни-агресорки Росії традиційно зганьбилась, адже виставила як перемогу не політичні здобутки РФ, а сніданок американського чиновника.

відео дня

Справа в тому, що перед розмовою з Путіним Віткофф поснідав великим чебуреком під назвою "La Grande чебурек". Російські ЗМІ вирішили зробити з цього "перемогу великої Росії" і одразу опублікували фото замовлення спецпосланця Трампа.

Дійшло навіть до того, що в прямому етері "Москва24" ведуча влаштувала шоу, з'ївши з урочистим виглядом той самий чебурек. Вона всіляко хвалила страву: і ціна у чебурека демократична, і начинки у ньому багато, і навіть якесь "геополітичне єднання" у страві ведуча побачила.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео, як російська ведуча нахвалювала сніданок Віткоффа:

Найкумедніше в цій ситуації те, що пропагандисти акцентували увагу на тому, що Віткофф обрав страву саме російської кухні, хоча насправді чебуреки - традиційна трава кримськотатарської кухні.

Візит Віткоффа у Москву - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф прилетів до Москви рано вранці в середу, 6 серпня. Зустріч із Віткоффом запросив Кремль в останній відчайдушній спробі уникнути нових каральних санкцій, які Трамп пригрозив запровадити цього тижня.

Згодом помічник Путіна із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков заявив, що розмова з Віткоффом була "корисною і конструктивною". Зокрема на переговорах торкнулися й України.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що спеціальний посланець Стів Віткофф провів "дуже продуктивну" зустріч з лідером Росії Володимиром Путіним.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред