Російська пропаганда тріумфує через чебурек, який з'їв Віткофф

6 серпня спецпосланець президента США Стів Віткофф прибув у Москву з метою провести розмову з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. На перший погляд, цей візит мав би запам'ятатися росіянам через успіх проведених переговорів.
Однак пропаганда країни-агресорки Росії традиційно зганьбилась, адже виставила як перемогу не політичні здобутки РФ, а сніданок американського чиновника.
Справа в тому, що перед розмовою з Путіним Віткофф поснідав великим чебуреком під назвою "La Grande чебурек". Російські ЗМІ вирішили зробити з цього "перемогу великої Росії" і одразу опублікували фото замовлення спецпосланця Трампа.
Дійшло навіть до того, що в прямому етері "Москва24" ведуча влаштувала шоу, з'ївши з урочистим виглядом той самий чебурек. Вона всіляко хвалила страву: і ціна у чебурека демократична, і начинки у ньому багато, і навіть якесь "геополітичне єднання" у страві ведуча побачила.
Найкумедніше в цій ситуації те, що пропагандисти акцентували увагу на тому, що Віткофф обрав страву саме російської кухні, хоча насправді чебуреки - традиційна трава кримськотатарської кухні.
Візит Віткоффа у Москву - що відомо
Нагадаємо, Главред писав, що спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф прилетів до Москви рано вранці в середу, 6 серпня. Зустріч із Віткоффом запросив Кремль в останній відчайдушній спробі уникнути нових каральних санкцій, які Трамп пригрозив запровадити цього тижня.
Згодом помічник Путіна із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков заявив, що розмова з Віткоффом була "корисною і конструктивною". Зокрема на переговорах торкнулися й України.
Президент США Дональд Трамп також заявив, що спеціальний посланець Стів Віткофф провів "дуже продуктивну" зустріч з лідером Росії Володимиром Путіним.
