Яскраво горів і падав каменем: ЗСУ приземлили російську "сушку" поблизу Єнакієвого

Українські зенітники збили російський винищувач Су-34. В результаті цього був знищений як мінімум один ворожий пілот.

ЗСУ збили російський винищувач Су-34 / Колаж фото Вікіпедія, Telegram

Російські окупанти, які напали на українські землі, використовують на фронті свої винищувачі. Українські військові майстерно знищили один з них. Ним виявився російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Це підтвердили в Збройних силах ЗСУ.

Повідомляється, що приземлити російську "сушку" вдалося бійцям Нікопольського зенітного ракетного полку. Літак впав в районі окупованого міста Єнакієве в Донецькій області.

"Давно зенітники Повітряних Сил не радували такою збитою метою! 3-го березня 2023 року в районі Єнакієвого, близько 13.30, зенітниками Нікопольського зенітного ракетного полку Повітряного командування "Схід" знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34", — йдеться в повідомленні.

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За даними пресслужби, знищений був як мінімум один російський пілот, другий - "готується скласти йому компанію".

У Мережі вже з'явилися відео, на яких зафіксовано момент попадання ракети у винищувач і його падіння.

ЗСУ збили російський винищувач Су-34 / скріншот з відео

Вибухи в Мачулищах

Вранці 26 лютого на військовому аеродромі Мачулищі в Білорусі сталися два вибухи, які призвели до пошкодження російського військово-транспортного літака і снігоприбиральної техніки.

Пізніше стало відомо, що в Мачулищах був підірваний літак ДРЛО А-50 ВКС РФ, який загарбники використовують для пошуку українських систем ППО. А-50 - дуже дорогий літак, на озброєнні у РФ таких бортів всього 9 штук. Його основна функція - дальня розвідка.

Лідер білоруської антиурядової організації BYPOL Олександр Азаров заявив, що російський військовий літак на військовому аеродромі Мачулищі в Білорусі підірвала білоруська опозиція. Виконавці зробили це за допомогою дронів. В результаті ударів були пошкоджені передня та центральна частини літака, а також радари і антена.

У британській розвідці переконані, що втрата літака А-50 обмежить повітряні операції РФ. Роль А-50 полягає в створенні розпізнаваної картини повітряної обстановки і забезпеченні координації дій сусідніх винищувачів.

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