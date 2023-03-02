Зеленський провів термінове засідання Ставки: "треба подавити вогонь терористів"

Зеленському детально доповіли про ситуацію в країні на північному, південному та східному напрямках.

Володимир Зеленський провів засідання Ставки / Колаж фото Офіс президента, 28-я ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Російські окупанти продовжують тероризувати українців і не планують це припиняти. Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання Ставки головнокомандувача. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

На засіданні розглянули ситуацію на фронті та безпекову ситуацію. Валерій Залужний та розвідники розповіли про ситуацію в країні.

Відомо, що ключова увага об'єднаного стратегічного угрупування військ "Хортиця" сконцентрована на Бахмутському напрямку. Також на Ставці обговорили ситуацію у Донецькій та Запорізькій областях вцілому.

відео дня

Ворог продовжує обстріли Херсонщини. Українські військові також пильно слідкують за Одеським напрямком та за державним кордоном України на півночі.

"Командувачі прекрасно розуміють, що їхнє завдання – робити все, щоб подавляти вогонь терористів. І постійно працюємо з партнерами над тим, щоб далекобійність наших можливостей зростала", - сказав Володимир Зеленський.

Ситуація на Донбасі

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін поставив завдання перед своєю армією захопити всю Донецьку і Луганську область до 31 березня.

У зв'язку з цим російські окупаційні війська посилили тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямах. Наразі там тривають дуже важкі бої. Як зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, противник кидає у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів.

Колишній ватажок самопроголошеної "ДНР" Ігор Гіркін (також відомий як Стрєлков) заявив, що сепаратистські сили на Донбасі очікують крах до травня 2023 року. На його переконання, окупанти мають 2-3 тижні для наступу – далі воювати вже нічим. Бойовик заявив, що окупанти мають багато проблем – безліч поранених військовослужбовців, відсутність належних виплат солдатам і багато іншого.

Інші новини: