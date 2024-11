Росіяни просунулися вперед на Курщині: в ISW розповіли деталі

Коротко:

Армія країни-агресорки Росії просунулася в Курській області під час боїв 31 жовтня. Російські військові рухаються вперед на головному українському виступі.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Війська РФ нещодавно здійснили дві механізовані контратаки, і це призвело до того, що їм вдалося незначно просунутися в районі "українського плацдарму" в на Курщині.

Опубліковані 30 жовтня геолокаційні кадри вказують на те, що українські військові відбивають механізовану атаку росіян розміром у взвод на захід від Погребків. За словами аналітиків, це вказує на те, що війська РФ недавно мали невелике просування в цьому районі.

Геолокаційні кадри за 31 жовтня показали, що частина російських військ почала контратаку на схід від Любимівки і просунулася в цьому районі.

Аналітики зазначають, що російські та українські війська продовжували бойові дії поблизу Нового Путі, біля Дар'їно, Мартинівки, Новоіванівки, Зеленого Шляху та Плехова.

Також ISW розповіли, що російське військове командування віддає наказ своїм військам почати фронтовий наступ на Курському напрямку, що призвело до великих втрат. Так, семеро військовослужбовців 382-го морського піхотного батальйону РФ 27 жовтня опублікували відеозвернення, у якому звинуватили військове командування РФ у проведенні на Курщині такого фронтового штурму батальйону. Ці російські військові розповіли, що батальйон втратив у бою дві з чотирьох штурмових груп, і заявили, що вони не повернуться на фронт.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.