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РФ приховано вводить в бій військових з КНДР: Коваленко розкрив задум ворога

Анна Косик
31 жовтня 2024, 16:03
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Перші три тисячі військовослужбовців з Північної Кореї вже знаходяться у Курській області.
Армия РФ, войска КНДР
Росіяни хочуть "замаскувати" північнокорейських військових / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org, скріншот

Головні тези Коваленка:

  • Північнокорейські солдати воюватимуть в формі РФ
  • В Росії зараз перебуває вже 12 тисяч військових з КНДР
  • Війська КНДР будуть задіювати на тимчасово окупованих територіях

Північна Корея вже перекинула до країни-агресора Росії 12 тисяч своїх військових, 25% з яких перебувають у Курській області. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, ці війська Кремль планує залучити до боїв безпосередньо у підрозділах армії РФ. Для цього Росія вже підготувала їм документи та форму. Таким чином пропаганда РФ видаватиме північнокорейських військових за калмиків, тувинців та бурятів.

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Наразі відомо, що військових КНДР будуть залучати до навчань в бойових умовах на Курщині, хоча окремі північнокорейські інженери вже присутні і в Донецькій області.

"В подальшому РФ також планує залучати їх на тимчасово окупованих територіях. Всі плани відомі", - додав Коваленко.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Війська КНДР в Росії - останні новини

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що приблизно 10 000 північнокорейських солдатів прибули для військових тренувань до східних регіонів Росії. Деяких з них вже перемістили ближче до кордону з Україною.

Раніше Главред писав, що військові з КНДР на полі бою війни агресора Росії проти України зіткнуться з гнівом ударних і розвідувальних дронів Сил оборони. Російські окупанти вже добре розпізнають небезпеку, а от для північнокорейців ситуація може стати справжніми шоком.

Напередодні стало відомо, що Росія перекинула в Курську область приблизно 3 тисячі північнокорейських військовослужбовців. Вони розташовані всього за 50 кілометрів від кордону з Україною.

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