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В Пентагоні підтвердили присутність військ КНДР на Курщині: відома їх кількість

Юрій Берендій
29 жовтня 2024, 22:14
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Війська КНДР починають передислокацію територією Росії в бік кордону з Україною, частина військових Північної Кореї вже перебуває на Курщині.
В Пентагоні підтвердили присутність військ КНДР на Курщині: відома їх кількість
В Пентагоні зробили заяву щодо кількості військових із КНДР на Курщині / Колаж Главред, фото: скріншот із відео YouTube, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Частина з 10 тисяч військових КНДР вже знаходяться на Курщині
  • В Пентагоні зазначили, що їх "відносно невелика кількість"

Частина військових із КНДР, що прибули на підготовку до Росії вже перебувають на території Курської області. Інші частини північнокорейських військ також почали висуватись у бік Курщини. Про це на брифінгу у вівторок, 29 жовтня, сказав речник Пентагону Патрик Райдер.

За його словами, КНДР направила близько 10 тисяч військовослужбовців для навчань у східній частині Росії.

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Він також зазначив, що кілька тисяч цих солдатів уже перемістилися до Курської області, поблизу українського кордону.

"Менша кількість вже присутні в Курській області. Ми, як і раніше, занепокоєні тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бойових діях або для підтримки бойових дій проти українських сил у Курську", — наголосив Райдер.", – додав представник Міноборони США.

Відповідаючи на уточнююче питання, Райдер зазначив, що США очікують подальше збільшення кількості північнокорейських військових у прикордонних з Україною районах, хоча він не став уточнювати точну кількість вже присутніх військових, наголосивши лише, що це "відносно невелика кількість".

"Ми залишаємося стурбованими тим, що Росія хоче використовувати цих солдатів у бою або для підтримки бойових дій проти українських сил. Продовжуємо уважно стежити за ситуацією, консультуючись з нашими українськими партнерами та іншими союзниками", - зазначили в Пентагоні.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Залученість КНДР до війни РФ проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військові з Північної Кореї, ймовірно, вже прибули до Курської області Росії, хоча українські сили поки що не стикалися з ними на полі бою, зазначив речник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Вадим Мисник.

29 жовтня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем, під час якої обговорювали можливу участь північнокорейських військових у російській агресії проти України. Зеленський зазначив, що війна набуває міжнародного характеру і виходить за межі конфлікту між двома країнами.

Крім того, північнокорейські війська, ймовірно, потрапили під обстріл Сил оборони України на лінії фронту в Курській області, про що журналістам повідомило джерело в Державній прикордонній службі, пише El Pais.

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