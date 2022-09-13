Росіяни достроково випускають курсантів, аби кинути їх на війну - Генштаб

Росія кидає на війну курсантів-Генштаб / facebook.com/Mikokuk

Військове командування країни-агресора намагається поповнити лави окупаційного війська молодшим офіцерським складом. Для цього планується провести достроковий випуск курсантів, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу у вівторок, 13 Вересня.

"Російське військове керівництво вживає заходів щодо поповнення окупаційного війська молодшим офіцерським складом. За наявною інформацією, оголошено достроковий випуск курсантів 5 курсу "Чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова" в грудні цього року", - розповіли в Генштабі.

За інформацією відомства, дострокові випуски відбудуться також і в інших навчальних закладах Міноборони РФ.

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Контрнаступ ЗСУ в Харківській області

Очільник Харківської ОВА Олег Синегубов 12 вересня зробив заяву про те, що ЗСУ на деяких напрямках вийшли на ділянки державного кордону з Росією. Військова операція триває. Ворог біжить вглиб фронту або на територію РФ.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що контрнаступ армії України на харківському напрямку проходить навіть краще, ніж очікувалося.

За його словами, українські військові показали – російські війська можна перемагати на полі бою. Однак перемогу святкувати рано, адже окупанти можуть перейти в контратаку.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр підкреслила, що сили оборони України на Харківщині звільнили понад 300 населених пунктів. Контрнаступ буде йти до тих пір, поки область не буде повністю звільнена від окупації Росії.

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