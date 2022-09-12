Розпад Росії вже пішов: Піонтковський пояснив буйні заяви Кадирова

Володимир Путін і Рамзан Кадиров / УНІАН і скріншот з відео

Відомий російський публіцист і опозиціонер Андрій Піонтковський пояснив дивні заяви чеченського диктатора Рамзана Кадирова, повідомляє проект "Гроші".

Кадиров напередодні назвав ситуацію з боями на Харківщині "цікавою" і "пригрозив дійти до Одеси". Насправді, каже Піонтковський, чеченський диктатор відчуває, що розпад Росії вже почався. І тому намагається себе убезпечити.

"Кадиров знає, що в разі відходу Путіна його просто вб'ють силовики Російські. Він розуміє, до чого веде війна, що Путін втратить владу. І це буде вигідно силовикам, на когось Скинути невдачі. І вони відразу ж розправляться з Кадировим", - вважає Піонтковський.

Видео дня

Багато експертів, зазначив Піонтковський, давно говорили про неминучі наслідки поразки для Росії. Всі ці наслідки призведуть до розпаду країни-агресора.

"Він (розпад РФ ‒ Главред) почався з Кадирова. З серії його суперечливих заяв", - зазначив Піонтковський.

Нагадаємо, раніше Кадиров пригрозив російській владі джихадом через включення однієї Священної мусульманської книги в список екстремістської літератури. Міністерство юстиції назвало екстремістською книгу "Сахих аль-Бухарі", яку вважають другою священною книгою ісламу після Корану. У ній зібрані деталі біографії пророка Мухаммада.

Раніше Кадиров закотив істерику через те, що СБУ відкрила кримінальну справу проти нього за трьома статтями. Він заявив, що нібито був готовий "взяти Київ", але Путін поки не дав наказ це зробити. Кадиров додав, що у Путіна давно є план "піти з війною проти інших країн Європи".

Інші новини: