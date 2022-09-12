"Ось і "стіна Яценюка": українські бійці дійшли до кордону з Росією

Українські військові звільнили село Тернова на півночі Харківської області і вийшли на кордон з Росією.
В Харківській області українські бійці дійшли до українсько-російського кордону і показали стіну, що відокремлює Україну від країни-агресора Російської Федерації.
"Вчора при заході на кордон з РФ сталася ще одна подія. Я бачив "стіну Яценюка!" Стіна є, хто говорив, що її немає, так ось вона", - зазначив лідер добровольчого підрозділу "Хартія" Всеволод Кожемяко.
"14-та окрема механізована бригада в Харківській області дійшла до кордону з Російською Федерацією. В село Тернова заходила 6-та рота 14-ї бригади", - йдеться в повідомленні глави Офісу президента Андрія Єрмака.
Наступ ЗСУ на Харківщині
Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.
Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.
Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.
Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.
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