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Зеленський озвучив головну умову скасування санкцій проти Росії

12 вересня 2022, 18:27

На думку президента, саме з цього можна починати діалог про послаблення або зняття санкції, репарації та інше.

Зеленський
Зеленський назвав умову скасування санкцій проти РФ / скріншот Офіс президента

Розмова щодо ослаблення санкцій проти Росії можна починати тоді, коли росіяни підуть з території України, йдеться в заяві президента України Володимира Зеленського виданню CNN.

"Не можна знімати санкції, не можна домовлятися з Росією, не можна вести предметний діалог з Росією, поки вони не підуть з нашої території", - сказав він.

На думку президента, саме з цього можна починати діалог щодо послаблення або зняття санкцій, репарацій, тощо.

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"Все що після цього - можна говорити про санкційну політику, про зняття тих чи інших санкцій, про репарації, відшкодування грошей, про дипломатію, про діалог. Все це можна робити на рівні президентів всіх держав, будь-яких інституцій і з будь-ким з РФ, якщо вони пішли з наших територій. Це тоді точка, з якої починається нова історія", - вважає український лідер.

Зеленський додав, що в України немає виходу і в цьому не її слабкість, а сила, у РФ на відміну від України є вибір.

"У Росії є вихід - піти додому. У нас тільки цей дім, куди нам йти? Нам нікуди йти. Питання не скільки це (війна, - ред.) буде, а скільки ще потрібно", - додав президент, відповідаючи на запитання журналіста, що Україна буде боротися до кінця.

Статус держави-спонсора тероризму для Росії

Американське видання The Washington Post в середині квітня опублікувало відомості, згідно з якими президент України Володимир Зеленський в ході телефонних переговорів з президентом США Джо Байденом закликав очільника Білого дому посприяти в ухваленні рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Вказувалося, що Байден готовий розглянути варіанти з метою тиску на Москву. Рішення про новий статус для РФ може призвести до санкцій проти десятка інших держав, які працюють з Росією, і заморожування російських активів на території США.

Пізніше Зеленський знову закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму і зазначив, що російські військові скоюють такі жахливі злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

Зараз державами-спонсорами тероризму визнані Куба, Сирія, Іран і КНДР.

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