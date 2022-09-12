Зеленський озвучив головну умову скасування санкцій проти Росії

На думку президента, саме з цього можна починати діалог про послаблення або зняття санкції, репарації та інше.
Розмова щодо ослаблення санкцій проти Росії можна починати тоді, коли росіяни підуть з території України, йдеться в заяві президента України Володимира Зеленського виданню CNN.
"Не можна знімати санкції, не можна домовлятися з Росією, не можна вести предметний діалог з Росією, поки вони не підуть з нашої території", - сказав він.
На думку президента, саме з цього можна починати діалог щодо послаблення або зняття санкцій, репарацій, тощо.
"Все що після цього - можна говорити про санкційну політику, про зняття тих чи інших санкцій, про репарації, відшкодування грошей, про дипломатію, про діалог. Все це можна робити на рівні президентів всіх держав, будь-яких інституцій і з будь-ким з РФ, якщо вони пішли з наших територій. Це тоді точка, з якої починається нова історія", - вважає український лідер.
Зеленський додав, що в України немає виходу і в цьому не її слабкість, а сила, у РФ на відміну від України є вибір.
"У Росії є вихід - піти додому. У нас тільки цей дім, куди нам йти? Нам нікуди йти. Питання не скільки це (війна, - ред.) буде, а скільки ще потрібно", - додав президент, відповідаючи на запитання журналіста, що Україна буде боротися до кінця.
Статус держави-спонсора тероризму для Росії
Американське видання The Washington Post в середині квітня опублікувало відомості, згідно з якими президент України Володимир Зеленський в ході телефонних переговорів з президентом США Джо Байденом закликав очільника Білого дому посприяти в ухваленні рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму.
Вказувалося, що Байден готовий розглянути варіанти з метою тиску на Москву. Рішення про новий статус для РФ може призвести до санкцій проти десятка інших держав, які працюють з Росією, і заморожування російських активів на території США.
Пізніше Зеленський знову закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму і зазначив, що російські військові скоюють такі жахливі злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.
Зараз державами-спонсорами тероризму визнані Куба, Сирія, Іран і КНДР.
Читайте також
- Погрожують всьому світу: Зеленський вимагає покарати РФ жорсткими санкціями
- У Німеччині зробили заяву про зняття санкцій з РФ
- Список очолили дочки Путіна: Україна ввела жорсткі санкції проти Росії